Слезы под песню SHAMAN, пламенная речь Петренко. Митинг на Манежной площади «Своих не бросаем»
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Слезы под песню SHAMAN, пламенная речь Петренко. Митинг на Манежной площади «Своих не бросаем»

Слезы под песню SHAMAN, пламенная речь Петренко. Митинг на Манежной площади «Своих не бросаем»

Сегодня в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях начались референдумы о вхождении в состав России. По всей стране проходят митинги в поддержку данного события. Масштабное мероприятие с участием звезд состоялось на Манежной площади.

Манежная площадь наполняется толпами людей с флагами. Сегодня проходит масштабный концерт с участием звезд российского шоу-бизнеса, среди них Юлия Чичерина, Владимир Машков, SHAMAN и другие.

Многие также ожидали увидеть на митинге Владимира Путина, однако, по словам, Дмитрия Пескова у главы государства насыщенный график. «Нет. Президент будет в Кремле работать… У него целая череда встреч. Он, к сожалению, не сможет», — ответил представитель Кремля на вопросы журналистов.

Одной из первых на сцене выступила Юлия Чичерина. Артистка исполнила песню «А ну-ка, братцы, дайте джаза» о бойцах, защищающих Донбасс.






«Мы русские! С нами Бог! В нас кипит кровь победителей! Враг будет разбит! Победа будет за нами! Ура!» — сказала певица.

В поддержку референдумов выступили также Владимир Машков и Игорь Петренко. «Я украинец, — говорил звезда фильма «Печорин. Герой нашего времени». — Я знаю тысячу украинцев, которые переживают, плачут, и для нас это действительно трагические времена. Все правильно было сказано: великие времена очищения, трансформации, обнуления, чтобы отчасти вырасти из пепла. Есть люди, которые сейчас потирают руки и радуются. Вспомните, как ходили кадры по Интернету, как Хилари Клинтон, когда узнала о смерти Каддафи… с оскалом звериным. Когда женщина с таким оскалом, что же можно ждать от мужчин?! Сегодня это не просто битва, это битва за нашу историю, дедов, зеленкой облитых, униженных. Хватит терпеть!».

Александр Ф. Скляр рассказал о том, как поехал на Донбасс еще в 2014 году и впервые исполнил там песню «Миллионы».

«В ней есть такие слова, которые навсегда откликаются в душе русского человека. И сегодня возвращение, сегодня русские возвращаются к русским. В этом смысл референдумов. Я счастлив, что мы дожили до этих времен, потому что русские своих не бросают. Это закон!» — заявил артист перед исполнением своей композиции.

На сцене также выступили группа «Джанго», звезда фильма «Стиляги» Антон Шагин, Аким Апачев, режиссер Владислав Маленко.

В завершении митинг-концерта на сцену вышли все участники мероприятия. SHAMAN же исполнил песню «Встанем», которая растрогала присутствующих до слез.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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