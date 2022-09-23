Slime Rancher 2 получила отличные продажи и отзывы в первый день, игра доступна в Game Pass
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Slime Rancher 2 получила отличные продажи и отзывы в первый день, игра доступна в Game Pass

Slime Rancher 2 получила отличные продажи и отзывы в первый день, игра доступна в Game Pass


Вчера состоялся релиз в раннем доступе игры Slime Rancher 2. Она вышла на Xbox Series X | S и PC, в том числе в Steam. Разработчики прокомментировали успехи проекта, отметив, что добились результатов гораздо больших, чем ожидали:

Поддержка, которую мы получили от нашего сообщества и партнеров, превосходит все, что мы могли себе представить. Мы полагали, в качестве безумной несбыточной мечты, что сможем продать 100 тысяч копий за первые 24 часа. Но мы превзошли эту цифру менее чем за 6 часов, да еще и с подавляющим большинством положительных отзывов в Steam.

Напомним, в конце сентября первая Slime Rancher покидает подписку Game Pass. При этом Slime Rancher 2 уже доступна в игровом сервисе.


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Slime Rancher 2

Эта игра находится в разработке. Она может измениться со временем и может быть не выпущена как конечный продукт. При покупке учитывайте, что…
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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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