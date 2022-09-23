СМИ: На Западе не спешат поставлять современные танки Киеву

Украина просит США и их союзников предоставить ей современные танки западного производства, но в Вашингтоне пока не спешат выполнять просьбу Киева. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на собственные источники.

В Киеве полагают, что поставка партии американских бронемашин Abrams или же германских танков Leopard позволило бы украинской армии «развить успех» в боевых действиях на востоке страны. При этом западные чиновники объясняют невозможность поставок в ближайшее время трудностями с последующим техническим обслуживанием техники и обучением бойцов ВСУ управлению боевыми машинами незнакомого им типа.

В Вашингтоне также называют высокий расход топлива танками Abrams в качестве одной из причин нереальности поставки машин на Украину в ближайшее время. Американская сторона полагает, что массовое применение данной техники ВСУ потребовало бы огромных запасов горючего.