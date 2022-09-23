Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина нашла свое счастье
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Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина нашла свое счастье

Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина нашла свое счастье

Много лет назад дочь Александра Малинина от певицы Ольги Зарубиной пыталась наладить контакт с ним, но этого не произошло. После неудачного общения со звездным папой Кира впала в депрессию, из которой ее вытащил любимый мужчина.


Сегодня Кира проживает в Америке и, по всей видимости, не страдает по папе. Она повстречала на своем пути мужчину, ставшим надежной опорой. Влюбленные вовсю планируют свадьбу, а Ольга Зарубина уверена — ее дочь будет счастливой.

«У дочки произошло очень интересное знакомство. Кира как-то заскучала и решила поехать в казино. А этот парень живет очень далеко от того места — встретиться им было невозможно. Но вмешался случай. Он был по делам в тех краях и решил тоже заскочить в казино. Кира говорит: «Я заметила,что напротив сидит парень и смотрит прямо на меня!». Потом он подошел, они познакомились и стали общаться. Все было легко и непринужденно. Они проболтали всю ночь! Напоследок он сказал ей: «Я обязательно за тобой вернусь!», — поделилась 63-летняя Ольга Владимировна с представителями прессы.

Благодаря жениху, который, к слову, занимается фермерством, наследница Малинина изменилась внешне и очень похорошела. Она наконец смогла избавиться от лишних килограммов.

«Теперь Кира живет в горах. Я уже сказала ей: «Кира, мне туда просто необходимо. Я же очень люблю баранину!». Мне очень нравится их пара. Они — одногодки: два Быка. Уже ведут разговоры о свадьбе. Он подарил дочке несколько золотых колец. Но сказал, что на свадьбу сделает кольца сам. Оказалось, что он в молодости занимался ювелиркой. Эта любовь творит чудеса! Если рядом хороший спутник, который балует свою спутницу, она и будет выглядеть супер-супер. Кира в последнее время похудела. Я ей даже на днях написала: «Кира, ты там вообще кушаешь?». Она мне ответила: «Мама, это я еще поправилась!». Дочь хочет нравиться своему молодому человеку», — отметила Зарубина в интервью Prozvezd.info.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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