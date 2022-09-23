Совет Европы обучит грузинских школьников «демократическим процессам»

Вадим Карасев

RT: СЕ ищет специалистов для обучения грузинских школьников «демократическим процессам»

Совет Европы (СЕ) ищет специалистов, которые будут оказывать консультационные услуги в рамках проекта по вовлечению грузинских школьников в «демократические процессы». Об этом сообщает RT со ссылкой на источники.

По данным издания, эта программа направлена на вовлечение молодежи в общественно-политической жизни страны. Как отмечается в документе, Совет Европы еще с марта реализует программу под названием «Демократия начинается в школах. Вовлечение школьников в процессы принятия решений в школах и сообществах в Грузии».

«Цель данного проекта — укрепить демократию в Грузии, увеличивая участие молодёжи в процессах принятия решений на местном уровне путем преподавания и практики демократической гражданственности в школах», — говорится в документе.

В рамках проекта будет реализовано взаимодействие с национальными органами образования Грузии. Для школ будут разработаны методологические указания по «демократическому управлению». Бюджет составит до 700 тысяч долларов, а мероприятия в рамках программы продлятся до декабря 2023 года.

С первого сентября 2022 года учебная неделя в ряде российских школ будет начинаться с церемонии поднятия российского флага под гимн. Кроме того, с этого года для школьников ввели классные часы под названием «Разговоры о важном», посвященные ценностям российского общества.

