США предрекли Европе тяжелую зиму

Вадим Карасев

Министр финансов США Йеллен предрекла Европе тяжелую зиму из-за цен на энергоносители

Министр финансов США Джанет Йеллен предрекла Европе тяжелую зиму из-за цен на энергоносители. Об этом сообщает РИА Новости.

«Цены на энергию взлетели в Европе. Зима окажется для них действительно тяжелой. Конечно, мы видим последствия, но мы не так пострадали, как они», — сказала глава ведомства.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что региону удалось избавиться от серьезной зависимости от российского газа, его доля в импорте упала до незначительного уровня.

При этом еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон признавала, что вернуть цены на энергию в Европе к уровням до начала кризиса не получится, однако такие расходы являются необходимостью.