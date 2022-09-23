Стоит ли покупать тестораскаточную машину на домашнюю кухню
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Стоит ли покупать тестораскаточную машину на домашнюю кухню

Стоит ли покупать тестораскаточную машину на домашнюю кухню

Раскатывание теста может оказаться одним из самых трудоемких процессов в приготовлении блюда. Работать будет проще, если заменить скалку на специальное оборудование. Машины для раскатки теста – обязательное приспособление для профессиональной кухни. Они ускоряют работу, позволяя получить продукт желаемой толщины. Машинка для раскатки теста может пригодиться и в быту. Но покупку стоит обдумать.

Нередко приобретенная в кулинарном ажиотаже техника оседает на полках. Специальные инструменты для раскатывания теста вряд ли понадобятся, если готовка ограничивается парой порций пельменей или пиццей в месяц. В таких случаях легко обойтись скалкой. Но тестораскаточная машина пригодится тем, кто готовит регулярно и в больших объемах, запасая в морозильной камере домашние полуфабрикаты. Правда, и в этом случае не стоит впадать в крайности, отдавая крупные суммы за профессиональное оборудование.

Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент устройств для раскатки. Они отличаются по:

  • цене;
  • стране-производителю;
  • габаритам;
  • способу управления (ручные, полуавтоматические, автоматические);
  • типу привода (механические и электрические);
  • размерам готового изделия;
  • функционалу.

В основе любой модели лежит один принцип – кусок теста проходит между двумя валиками, превращаясь в лист. До распространения автоматических стиральных машин такое устройство часто использовали для отжима белья. Сверху на конструкции был регулятор зазора между валиками. Самые простые тестораскаточные машины можно назвать производными таких сушилок. Человек выставляет нужный зазор и крутит ручку, пропуская тесто между валиками. К достоинствам механической тестораскаточной машины можно отнести:

  • цену (легко найти модель в диапазоне 2 000 – 3 000 рублей);
  • компактность (весят около 2-3 кг и не занимают много места);
  • простоту работы.

Электрические устройства могут казаться привлекательнее с точки зрения требуемых усилий. Но механическая машинка дает больше свободы для установки. Не нужно думать, куда подключать аппарат. Также приводные машинки характеризуются большими габаритами (средний вес – 8-10 кг) и ценой.

Даже у простых моделей функционал не всегда ограничивается раскатыванием. Дополнительные насадки позволят получать различные макароны, ньокки и другие изделия.

 

# Общество Еда
По материалам: rsute

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