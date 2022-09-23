Стоун снова бьется за невесту Карна.val и поносит Крида с Тимати: «У вас обкуренная башка!»
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Стоун снова бьется за невесту Карна.val и поносит Крида с Тимати: «У вас обкуренная башка!»

Стоун снова бьется за невесту Карна.val и поносит Крида с Тимати: «У вас обкуренная башка!»

Саша Стоун, являющийся бойцом смешанных единоборств, вступился за избранницу Валю Карна.val. Боец MMA взбешен поведением Тимати и Крида, которые выставили его возлюбленную не в лучшем свете.


На днях рэперы исполнили песню, оскорбляющую чувства Вали Карна.val. К слову, трек Pussy boy вышел в прошлом году, слова композиции — своеобразное послание тиктокерше. Автор рассказывает слушателю историю отношений, завязанных только на сексе. Для героя важен лишь интим и не имеет значения личность девушки. «Прячешь под маской себя — карнавал», — такие строки звучат в композиции.

Стоун уже не раз вступался за невесту, однако дальше угроз дело не доходило. В этот раз спортсмен буквально пришел в бешенство. «Мне порой кажется, — думаю, многие из вас согласятся со мной, — у некоторых артистов, которые давно на эстраде, уже настолько обкуренная башка, и они настолько не отличают реальную жизнь от медиажизни, что забывают нести ответственность за свои поступки и действия. Мне не хочется называть никаких имен, все и так все поймут. Если вашу любимую девушку, жену, невесту кто-то оскорбит или попытается задеть, вы тоже язык в жопу засунете и ничего не будете предпринимать? Я не хочу никому, конечно же, угрожать — не будет доходить дело до какого-то рукоприкладства. Я надеюсь, люди адекватные и поймут, что они сделали. Возможно, даже извинятся. Если не извинятся, мы их об этом попросим», — заявил в Telegram-канале 23-летний Саша.

Саша считает, что исполняя эту песню, артисты позорят сами себя. Он призвал певцов проявлять достоинство и не унижать таким способом Валю.

«Мужики, будьте мужиками! Цените девочек, ухаживайте за ними, оберегайте. Это не мужские поступки. Они вас не красят. Давайте мы не будем ругаться, сориться. Давайте вы будете жить своими жизнями, мы будем жить своей жизнью? Просто до поры до времени я буду спокоен, буду принимать это все лояльно. Но в один момент у меня может терпение закончиться, и все пойдет совершенно по-другому. Хочу попросить не трогать меня, мое окружение, мою семью, моих любимых людей», — обратился к рэперам Саша Стоун.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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