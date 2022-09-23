Страны БРИКС подписали совместное заявление

Вадим Карасев

Члены БРИКС в ходе сессии Генассамблеи ООН договорились уважать целостность всех стран

Члены группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) подписали совместное заявление в ходе одной из сессий Генассамблеи ООН и договорились уважать территориальную целостность и суверенитет всех стран. Об этом говорится на сайте МИД Индии.

«Министры [иностранных дел каждой из стран БРИКС] обязались уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, подчеркнули свою приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций и поддержали все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов», — говорится в заявлении.

Участники встречи выразили озабоченность современными конфликтами и призвали реформировать Совет безопасности и саму ООН как организацию, для того чтобы сделать ее более эффективной, действенной и представительной. Также в заявлении сказано о необходимости обеспечить развивающиеся страны недорогими вакцинами.

Ранее глава МИД Китая Ван И в ходе заседания членов Совбеза ООН заявил, что страны должны придерживаться принципов дипломатического диалога и взаимно отказаться от политики силы, чтобы предотвратить новую холодную войну и иные межгосударственные конфликты.