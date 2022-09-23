Страны G7 осудили референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях

Страны «Группы семи» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) издали совместное заявление, в котором осудили проводимые в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях референдумы по вопросу вхождения в состав РФ. Об этом говорится в заявлении лидеров стран «Большой семерки», распространенном правительством ФРГ.

С 23 сентября в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях проходит референдум по вопросу присоединения к РФ. Голосование решили провести после поступления просьб от общественников и жителей этих регионов. Оно продолжится до 27 сентября включительно.

«Эти действия нарушают Устав ООН и международное право, противоречат верховенству права», — цитирует заявление ТАСС. Лидеры стран G7 также отметили, что никогда не признают итоги этого референдума.

По их мнению, результаты такого референдума нельзя считать «легитимным выражением воли украинского народа». Подобные голосования «не имеют юридической силы или легитимности», считают они.