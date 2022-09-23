The Sun: принц Гарри сильно поссорился с отцом из-за Меган Маркл в день смерти королевы Елизаветы II
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The Sun: принц Гарри сильно поссорился с отцом из-за Меган Маркл в день смерти королевы Елизаветы II

The Sun: принц Гарри сильно поссорился с отцом из-за Меган Маркл в день смерти королевы Елизаветы II

Источник издания The Sun, близкий к королевской семье, сообщил, что в день смерти королевы Елизаветы II у принца Гарри был серьезный конфликт с отцом из-за Меган Маркл: король Карл III попросил младшего сына не брать жену с собой в Шотландию.

Предположительно, из-за ссоры с отцом принц Гарри опоздал на самолет и не успел попрощаться с бабушкой — в Балморал он прибыл через полтора часа после объявления о ее смерти. В тот же день отец пригласил его поужинать в Биркхолле, поместье Карла III, вместе с собой, королевой-консортом Камиллой и принцем Уильямом. Вместо этого он поужинал с принцем Эдвардом, его женой, графиней Софи Уэссекской, и принцем Эндрю, а после этого взял билет на первый же рейс до Лондона.

Гарри был так занят, пытаясь получить разрешение привезти Меган в Балморал, что пропустил рейс. После этого он был так взбешен, что отказался ужинать с отцом и братом. Это было оскорбительно. И он уехал из Балморала при первой же возможности, чтобы успеть на первый рейс обратно в Лондон. Несмотря на это, позже принц Гарри присоединился к своей семье на траурных мероприятиях. Так, принц Гарри и Меган Маркл вместе с принцем и принцессой Уэльскими, Уильямом и Кейт Миддлтон, осмотрели принесенные в память о королеве цветы и подарки.

Однако позже между принцем Гарри и отцом разгорелся новый конфликт — на этот раз из-за титулов для его детей, Арчи и Лилибет. Так, внуки правящего монарха автоматически получают титулы принца и принцессы. Король Карл III согласился на то, чтобы дети принца Гарри и Меган Маркл носили эти титулы, однако титулы Их Королевских Высочеств Арчи и Лилибет не получили. Причиной этого стало то, что дети принца Гарри не будут выполнять обязанности членов королевской семьи. Соответственно, полагающуюся членам королевской семьи защиту полиции они также не получат. Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл, по словам инсайдеров, "провели с королем много бесед на эту тему", Карл III так и не выполнил их просьбу. Как отметили близкие к дворцу источники, принц Гарри и его жена были очень рассержены решением короля.

Вскоре после похорон королевы Елизаветы II, которые состоялись 19 сентября, принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию и отправились обратно в США, после чего, по сообщениям инсайдеров, члены королевской семьи "вздохнули с облегчением".


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Монархии
По материалам: spletnik.ru

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