Трамп пообещал массовые депортации из США

Вадим Карасев

Экс-президент США Трамп пообещал депортировать «миллионы» в случае своего переизбрания

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал массовые депортации из страны в случае своего переизбрания на следующих президентских выборах в 2024 году. Об этом бывший американский лидер заявил в интервью Fox News.

Трамп уточнил, что на должности президента планирует «очень быстро» приступить к депортации иммигрантов, которым удалось нелегально пересечь границу благодаря «политике открытых границ» действующего главы Белого дома Джо Байдена.

«Сейчас в стране находятся миллионы людей, которых здесь быть не должно. Многие из них заключенные. Преступники. Плохих я бы депортировал. Да. Миллионы и миллионы людей отравляют нашу страну», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что в ближайшее время решит, будет ли участвовать в выборах президента США в 2024 году. В свою очередь Байден назвал своего предшественника человеком, который представляет угрожающий Америке экстремизм.