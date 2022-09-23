Трамп пообещал массовые депортации из США
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Трамп пообещал массовые депортации из США

Трамп пообещал массовые депортации из СШАЭкс-президент США Трамп пообещал депортировать «миллионы» в случае своего переизбрания

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал массовые депортации из страны в случае своего переизбрания на следующих президентских выборах в 2024 году. Об этом бывший американский лидер заявил в интервью Fox News.

Трамп уточнил, что на должности президента планирует «очень быстро» приступить к депортации иммигрантов, которым удалось нелегально пересечь границу благодаря «политике открытых границ» действующего главы Белого дома Джо Байдена.

«Сейчас в стране находятся миллионы людей, которых здесь быть не должно. Многие из них заключенные. Преступники. Плохих я бы депортировал. Да. Миллионы и миллионы людей отравляют нашу страну», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что в ближайшее время решит, будет ли участвовать в выборах президента США в 2024 году. В свою очередь Байден назвал своего предшественника человеком, который представляет угрожающий Америке экстремизм.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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