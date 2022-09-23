Трансгендерную дочь Илона Маска, которая отказалась от его фамилии, засняли в Калифорнии
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Трансгендерную дочь Илона Маска, которая отказалась от его фамилии, засняли в Калифорнии

Трансгендерную дочь Илона Маска, которая отказалась от его фамилии, засняли в Калифорнии

Трансгендерная дочь основателя Tesla и SpaceX Илона Маска Вивиан, которая отказалась от фамилии отца, попала в объективы фотографов во время прогулки в Санта-Монике (Калифорния).

Она была одета в темные брюки и свободную темно-зеленую футболку с принтом. Журналисты отметили, что дочь Маска приехала на автомобиле Tesla, создателем которого является ее отец.


Вивиан Уилсон


В июне этого года стало известно, что Вивиан приняла решение поменять имя и отказаться от фамилии миллиардера. Свое решение она объяснила тем, что "не живет со своим биологическим отцом и не хочет иметь с ним ничего общего". Она также заявила о решении начать трансгендерный переход в связи с "несоответствием гендерной идентичности".

Илон Маск это решение дочери не комментировал.

Вивиан взяла девичью фамилию своей матери Джастин Уилсон, на которой Илон Маск был женат с 2000 по 2008 год. У Илона Маска и его первой жены пятеро общих детей. У миллиардера также есть двое детей от бывшей девушки Граймс и близнецы от сотрудницы его компании Шивон Зилис.

Илон Маск на данный момент является самым богатым человеком в мире по версии Forbes. Его состояние оценивается в 271,4 млрд долларов.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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