В ЦБ назвали не попадающих под мобилизацию сотрудников банков

Вадим Карасев

Глава ЦБ назвала не попадающих под мобилизацию работников финансовой отрасли

Под частичную мобилизацию в России не попадут работники банков и финансовых организаций, занятые в критически важных отраслях, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит РИА Новости.

«К таким сотрудникам финансовой сферы относятся специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем», — сказала она. Также мобилизация не затронет сотрудников дежурных смен и тех, кто работает с населением и предприятиями.

Работники, о которых идет речь, продолжат работать для обеспечения стабильного функционирования финансовой системы, работы платежных карт и переводов, обеспечения выплат зарплат, пенсий, социальных пособий и выдачи кредитов. «В целом чтобы российская экономика и люди получали необходимую подпитку финансовыми ресурсами», — объяснила глава регулятора.

О начале частичной мобилизации в стране стало известно 21 сентября, ее объявил президент России Владимир Путин. После этого министр обороны Сергей Шойгу перечислил категории граждан, которые будут призываться. Он отметил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также в эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.

Позже в Минобороны разъяснили, что под мобилизацию не попадают граждане определенных профессий. Таковыми являются сотрудники организаций в области IT и сфере СМИ, российских операторов связи. Работникам оборонных предприятий пообещали отсрочку.