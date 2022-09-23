В Game Pass стал доступен ретро-шутер Prodeus с «качеством AAA-игры»
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В Game Pass стал доступен ретро-шутер Prodeus с «качеством AAA-игры»

В Game Pass стал доступен ретро-шутер Prodeus с «качеством AAA-игры»


Сегодня в подписке Game Pass состоялся релиз ретро-шутера Prodeus. Игра на протяжении долгого времени была доступна на PC в ранней версии, а сегодня она вышла в релиз с версией 1.0 — не только на PC, но и на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.

Prodeus — ретро-шутер от первого лица, в котором, как описывают его разработчики, «качество уровня AAA-проектов сочетается с эстетикой технических ограничений древнего железа». В игре есть продолжительная сюжетная кампания, редактор уровней и мультиплеер.

Prodeus

Prodeus — привычный шутер от первого лица, переосмысленный с помощью современных техник и технологий отрисовки.
Перейти в Microsoft Store

Сама игра Prodeus имеет русскую локализацию, но она не вышла в российской версии Microsoft Store. Ее можно загрузить из другого региона.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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