В Госдуму внесли законопроект о трудовых гарантиях для мобилизованных

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в трудовое законодательство, обязывающие работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, которые были мобилизованы. Об этом сообщает пресс-служба партии.

О разработке соответствующей инициативы стало известно 21 сентября. Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отметил, что некоторые граждане опасаются, что после демобилизации они не смогут вернуться на свое рабочее место, но данная инициатива должна снять все опасения. Первый зампред Совфеда Андрей Турчак в свою очередь подчеркнул, что поправками будут закрыты пробелы в трудовом законодательстве, из-за которых сейчас работодатель не должен сохранять за работником его место в подобных ситуациях.

«Предложенные нами изменения также позволят зачесть период, проведённый на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий», — пояснил вице-спикер Совета Федерации.





Помимо этого, дополнительные гарантии дадут семьям мобилизованных. Например, у них будет преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации, также их нельзя будет привлечь к сверхурочной работе и отправить в командировку без их согласия.

По словам Турчака, подготовленные поправки будут приняты в ближайшее время, аналогичные меры коснутся гражданских служащих. Также подчеркивается, что изменения в Трудовой кодекс, в том числе, системно закрепят меры, предусмотренные постановлением Правительства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне пообещал, что Дума в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для граждан, подлежащих мобилизации.