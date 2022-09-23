В кабинет американца запрыгнула белка и он впал в истерику

Вадим Карасев

У всех нас есть страхи. Кто-то боится собак, другие пауков или змей. Некоторые прячутся под кровать, когда за окном непогода, а есть и те, кого даже силой не затащишь искупаться в море или озере. Но чтобы человек панически боялся белок... это что-то новенькое. Так, в кабинет одного американца запрыгнула белочка. В итоге "белочка" случилась у самого мужчины. Бедняга схватился за бейсбольную биту и начал истерически верещать.