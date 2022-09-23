В Конгрессе США призвали ограничить власть Байдена

Вадим Карасев

Конгрессвумен Кэммак: необходимо принять закон, ограничивающий власть Вашингтона

Чтобы спасти США от разорительных инициатив американского президента Джо Байдена, Конгрессу необходимо принять закон, ограничивающий власть Вашингтона. Об этом написала член палаты представителей Соединенных Штатов Кэт Кэммак в статье для Newsweek.

В качестве примера конгрессвумен привела штат Флорида, где еще в 2010 году приняли закон, который дает право местным властям отклонять инициативу Вашингтона, исполнение которой превысит один миллион долларов в сумме за пять лет. Республиканцам в Конгрессе необходимо добиться принятия аналогичного закона на федеральном уровне, чтобы «обуздать» Байдена, призывает Кэммак.

Провальная политика Байдена оказывает огромное влияние на доходы граждан: растут цены на продукты, коммунальные платежи на повседневную жизнь в целом, заключила политик.

Ранее член экономического совета Белого дома Джаред Бернштайн заявил, что американским властям следует много работать из-за «некомфортно высоких» темпов инфляции.