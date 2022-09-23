В Кремле отреагировали на сообщения о планах мобилизовать 1,2 миллиона человек

Вадим Карасев

Песков заявил, что сообщения о планах мобилизовать 1,2 миллиона человек являются ложью

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ложью сообщения о планах призвать 1,2 миллиона человек в рамках частичной мобилизации. Слова представителя Кремля передает ТАСС.

Песков подтвердил, что эти данные, как и распространяемые накануне слухи о призыве миллиона граждан, являются ложными.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что в секретном седьмом пункте указа президента о частичной мобилизации якобы сообщается о призыве до одного миллиона человек. 22 сентября Песков опроверг эти данные.