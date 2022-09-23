В МИД России оценили реакцию США на перевод сил сдерживания в особый режим

Вадим Карасев

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что Москва никому не угрожает ядерным оружием

Москва никому не угрожает ядерным оружием, заявил в пятницу, 23 сентября, замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе видеообращения к участникам международной научной конференции в Дипломатической академии, посвященной 60-летию Карибского кризиса. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат указал, что в ведомстве заметили «болезненную реакцию» США на указание президента России Владимира Путина перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.

«Мы никому ядерным оружием не угрожаем, критерии его применения описаны в военной доктрине и конкретизированы в "Основах государственной политики России в области ядерного сдерживания" от 2 июня 2020 года», — добавил глава государства, оценивая реакцию Вашингтона на решение российского лидера.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США всерьез воспринимают слова Путина о применении ядерного оружия для защиты российского суверенитета.

21 сентября Путин в ходе телеобращения предостерег страны, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Говоря об упомянутых государствах, российский лидер отметил, что они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».