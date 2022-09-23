В Минцифры назвали категории россиян с правом на отсрочку от мобилизации

Вадим Карасев

Минцифры России заявило, что специалисты IT, связи и медиа получат отсрочку от мобилизации

Минцифры России назвало категории граждан, получающих право на отсрочку от частичной мобилизации. В список вошли специалисты IТ, связи и медиа. Подробности появились в пятницу, 23 сентября, в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что право на отсрочку могут получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или задействованные в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

Также в Минцифры заявили, что к частичной мобилизации не будут привлекаться сотрудники операторов связи, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных.

Отсрочку получат также работники зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции.

Представители ведомства добавили, что отсрочка от мобилизации поможет обеспечить устойчивое функционирование объектов информационной инфраструктуры, гарантировать стабильное и безопасное предоставление цифровых сервисов, обеспечить оперативное информирование населения страны. Кроме того, как уточнило Минцифры, эта мера позволит простимулировать появление новых российских разработок, необходимых для ускоренной замены используемых зарубежных решений.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в России. Глава государства отметил, что страна не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача».