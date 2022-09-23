В перечень затрат на сетевые образовательные программы разрешили включать «коммуналку»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В перечень затрат на сетевые образовательные программы разрешили включать «коммуналку»

В перечень затрат на сетевые образовательные программы разрешили включать «коммуналку»

В перечень затрат на сетевые образовательные программы разрешили включать «коммуналку»

Уточнен порядок финансового обеспечения реализации сетевой образовательной программы. Такой совместный приказ Минобрнауки N 684 и Минпросвещения N 612 от 26.07.2022 вступает в силу 23 сентября.

Согласно закону «Об образовании», сетевая форма реализации образовательных программ — это организация обучения с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность. К ним, например, могут относиться образовательные организации, организации культуры, спорта и молодежной политики, научные организации.

Приказом уточнен порядок финансового обеспечения реализации сетевых программ. Например, в образцах заявлений на возмещение средств в числе оснований указаны:


Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-преподавательского состава и других работников;
Приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг;
Организация учебной и производственной практики, в том числе проживание и оплата суточных для обучающихся;
Приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества для реализации образовательных программ, в том числе затраты на арендные платежи;
Оплата коммунальных услуг, в том числе холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и котельно-печного топлива;
Затраты на приобретение услуг связи;
Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися или иные затраты.
# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР для устройства в приемные семьи
Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР
Xbox Series S продалась в 15 раз лучше Xbox Series X в Японии на неделе Tokyo Game Show
Xbox Series S продалась в 15 раз лучше Xbox Series X в Японии на
Масляков вернулся в КВН в новой роли
Масляков вернулся в КВН в новой роли
Как привлечь процветание и удачу в день осеннего равноденствия 23 сентября 2022 года
Как привлечь процветание и удачу в день осеннего равноденствия 23
Члены ЦИК РФ примут участие в наблюдении за референдумами в ЛДНР, Запорожье и Херсоне
Члены ЦИК РФ примут участие в наблюдении за референдумами в ЛДНР,
Оценены сроки вхождения Швеции и Финляндии в НАТО
Оценены сроки вхождения Швеции и Финляндии в НАТО
Макс Барских будет жопой торговать в Америке, заявил Шахназаров
Макс Барских будет жопой торговать в Америке, заявил Шахназаров
Наташа Королева показала себя в естественном виде
Наташа Королева показала себя в естественном виде
Агата Муцениеце провоцирует новую жену Павла Прилучного
Агата Муцениеце провоцирует новую жену Павла Прилучного
Маргарита Симоньян рассказала о самой лучшей диете в мире
Маргарита Симоньян рассказала о самой лучшей диете в мире
Жена Евгения Петросяна: «В моей семье есть мобилизованные. Но я не кричу об этом»
Жена Евгения Петросяна: «В моей семье есть мобилизованные. Но я не
США предрекли Европе тяжелую зиму
США предрекли Европе тяжелую зиму

Топ на сегодня

Алена Хмельницкая после развода с Кеосаяном больше не хочет идти в ЗАГС
Алена Хмельницкая после развода с Кеосаяном больше не хочет идти в
15 участниц реалити «Новые пацанки». Разбираемся, кто есть кто
15 участниц реалити «Новые пацанки». Разбираемся, кто есть кто
Миро призвала Муцениеце отстать от счастливого Павла Прилучного и его новой жены
Миро призвала Муцениеце отстать от счастливого Павла Прилучного и его
Похитившего сумочку горе-воришку отлупила ее владелица. Она оказалась сержантом спецназа
Похитившего сумочку горе-воришку отлупила ее владелица. Она оказалась
Члены ОП РФ высказались в поддержку референдумов и решения Путина о частичной мобилизации
Члены ОП РФ высказались в поддержку референдумов и решения Путина о

Еще по теме

ГД рассмотрит законопроект о совершенствовании системы профобразования
Учителя перестанут оказывать образовательные услуги
Правительство уточнило правила аккредитации образовательной деятельности
В научно-технологических центрах появятся диссертационные советы