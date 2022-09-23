В перечень затрат на сетевые образовательные программы разрешили включать «коммуналку»

Уточнен порядок финансового обеспечения реализации сетевой образовательной программы. Такой совместный приказ Минобрнауки N 684 и Минпросвещения N 612 от 26.07.2022 вступает в силу 23 сентября.

Согласно закону «Об образовании», сетевая форма реализации образовательных программ — это организация обучения с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность. К ним, например, могут относиться образовательные организации, организации культуры, спорта и молодежной политики, научные организации.

Приказом уточнен порядок финансового обеспечения реализации сетевых программ. Например, в образцах заявлений на возмещение средств в числе оснований указаны:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-преподавательского состава и других работников;Приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг;Организация учебной и производственной практики, в том числе проживание и оплата суточных для обучающихся;Приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества для реализации образовательных программ, в том числе затраты на арендные платежи;Оплата коммунальных услуг, в том числе холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и котельно-печного топлива;Затраты на приобретение услуг связи;Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися или иные затраты.