В России подсчитали траты на национальную оборону
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В России подсчитали траты на национальную оборону

В России подсчитали траты на национальную оборону«Ведомости»: траты РФ на национальную оборону достигают почти 4,7 трлн рублей в 2022 году

В 2022 году траты России на национальную оборону достигают почти 4,7 триллиона рублей. Такие подсчеты содержатся в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 годы» (ОНБНТТП), с которым ознакомилась газета «Ведомости».

Речь идет о большей сумме, чем была утверждена на текущий год: согласно закону о федеральном бюджете на нынешнюю трехлетку, планировалось потратить 3,5 триллиона. В следующие два года расходы также будут выше предполагавшихся ранее: 5 триллионов рублей и 4,6 триллиона рублей в 2023 и 2024 году соответственно, по сравнению с суммами в 3,6 и 3,8 триллиона. Далее траты на оборону также продолжат снижаться: в 2025 году они составят 4,2 триллиона.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отмечает, что дополнительные суммы в этом году могли пойти на закупки вооружений и деятельность армии в ходе военной операции на Украине. Кашин считает, в бюджете есть еще резервы для увеличения расходов.

На направление «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в текущем году потратят сумму, запланированную ранее, — 2,8 триллиона рублей. Однако уже со следующего года расходы резко нарастят: в 2023 году они составят 4,2 триллиона вместо ранее намеченных 2,9 триллиона, в 2024-м — 4,3 триллиона вместо трех. В 2025 году предполагаются траты в 4,3 триллиона. Речь идет о расходах на силовиков за исключением Минобороны.

При этом бюджет страны все ближайшие три года будет дефицитным, сообщал премьер-министр Михаил Мишустин. Также он говорил, что дефицит российского бюджета на 2023 год составит три триллиона рублей.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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