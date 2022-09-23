В России захотели собирать больше налогов с бизнеса
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России захотели собирать больше налогов с бизнеса

В России захотели собирать больше налогов с бизнесаПредельную базу страховых взносов захотели повысить до 1,92 миллиона рублей

В России захотели увеличить базу для исчисления страховых взносов, уплачиваемых работодателями за своих сотрудников, пишет РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда, который со следующего года заменит ныне независимые Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Речь идет о предельной величине базы для исчисления страховых взносов, которые с 2023 года работодатели начнут перечислять в бюджет единым платежом. Сейчас она равняется 1,565 миллиона рублей для Пенсионного фонда и 1,032 миллиона — для Фонда социального страхования. При сохранении годовой зарплаты сотрудника в пределах базы взносы уплачиваются по ставкам 22 и 2,9 процента соответственно, при превышении — по ставкам 10 и ноль процентов соответственно.

Для Фонда обязательного медицинского страхования, который по итогам реформы сохранит самостоятельность, предельная база отсутствует, а ставка равняется 5,1 процента.

В следующем году единую базу для всех трех фондов планируется повысить до 1,92 миллиона рублей — против ранее планировавшихся 1,56 миллиона. При сохранении годовой зарплаты в пределах базы работодатели обязаны будут перечислять в бюджет 30 процентов от зарплаты работника, при превышении — 15,1 процента.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Лучшие шутки и мемы из Сети - 23.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 23.09.2022 (15 фото)
Неизвестные напали на журналиста «России 24»
Неизвестные напали на журналиста «России 24»
Звезда «Эйфории» вновь сошелся с возлюбленной после расставания
Звезда «Эйфории» вновь сошелся с возлюбленной после расставания
Стало известно о призыве 59-летнего российского лейтенанта
Стало известно о призыве 59-летнего российского лейтенанта
"Она у нас всего одна": как Аллу Пугачеву полюбила вся страна
"Она у нас всего одна": как Аллу Пугачеву полюбила вся
В Game Pass стал доступен ретро-шутер Prodeus с «качеством AAA-игры»
В Game Pass стал доступен ретро-шутер Prodeus с «качеством AAA-игры»
В России захотели собирать больше налогов с бизнеса
В России захотели собирать больше налогов с бизнеса
"Вынашиваю дочь моего сына": 56-летняя женщина родит одновременно внучку и дочь
"Вынашиваю дочь моего сына": 56-летняя женщина родит
Мексика отказалась вводить не одобренные Совбезом ООН санкции
Мексика отказалась вводить не одобренные Совбезом ООН санкции
В Ростовской области выстроились очереди из желающих проголосовать на референдуме
В Ростовской области выстроились очереди из желающих проголосовать на
Милый котик, который очень любит свою игрушку, а её забирают
Милый котик, который очень любит свою игрушку, а её забирают
В Госдуме заявили о десятках попросившихся на фронт депутатах
В Госдуме заявили о десятках попросившихся на фронт депутатах

Топ на сегодня

Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР для устройства в приемные семьи
Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР
Девушка с выдающимся декольте
Девушка с выдающимся декольте
Оценены затраты ЕС на борьбу с энергетическим кризисом
Оценены затраты ЕС на борьбу с энергетическим кризисом
Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики тикают? На свои посмотрите!»
Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики
Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина нашла свое счастье
Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина

Еще по теме

Приняты проекты бюджетов внебюджетных фондов на 2017-2019 годы
Власти задумались над возвращением с 2017 года единого соцналога
Кабмин утвердил базу по начислению взносов на социальное и пенсионное страхование
Голикова предложила создать на базе Пенсионного фонда новую структуру