В Ростовской области выстроились очереди из желающих проголосовать на референдуме
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В Ростовской области выстроились очереди из желающих проголосовать на референдуме

В Ростовской области выстроились очереди из желающих проголосовать на референдуме

Большие очереди образовались в первый же день старта голосования на участках Ростовской области. Жители Донецкой и Луганской республик, находящиеся в донском регионе, массово желают принять участие в референдуме о присоединении к России, сообщает ДОН24.

"У нас все пойдут. Все, все, потому что война надоела всем. И с первого дня, когда начались бомбежки, сначала мы, конечно, не понимали, за что? Мы просто проявили свое волеизъявление: мы не хотим. Мы хотим разговаривать на русском языке", – сказала жительница Первомайска (ЛНР) Татьяна Петишова.


Жители Донбасса долго ждали этого события.

"Я только за то, чтобы мы были в России. Мы в 2014 году испытали такое, что не дай бог никому. От референдума мы ждем защиты от России, вхождение в Россию и мы вместе с Россией", – добавила жительница Краснодона (ЛНР) Татьяна Иванова.

Все избиркомы организованы голосующими территориями - ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями. А Избирательная комиссия Ростовской области только помогает технически - предоставила ящики для голосования, в том числе переносные. 

Приехавший из Германии журналист Патрик Вааб с коллегой удивились, как быстро в такой короткий срок все успели организовать. На выездное голосование они попали абсолютно случайно - и стали наблюдателями. А вообще приехали в Россию собирать материал для книги о конфликте на Украине. Причем с обеих сторон. На Западной Украине уже побывали, теперь едут на Восток - своими глазами увидеть то, что происходит, и пообщаться с людьми.

"Когда я работал журналистом, я много был и в России, и на Украине, и снимал для немецких телеканалов документальные фильмы. А то, что сейчас рассказывают о конфликте в немецких СМИ, это полная чушь. При том, что большинство тех, кто сейчас нагнетает обстановку против России, даже не знают, где Украина находится. И моя основная цель - показать культуру России и Украины, показать историю этого конфликта", – сказал Вааб.

В настоящее время в 38 пунктах временного размещения Ростовской области находятся больше 4000 беженцев. Многие снимают квартиру или же остановились у родственниках. Три ближайших дня все они смогут голосовать на выездных комиссиях - для этого специально оборудовали автобусы. А 27 сентября откроются стационарные участки. Любую информацию по референдуму можно задать по телефонам кол-центра: (8863) 240-33-42, (863) 240-58-21, (863) 240-15-40.

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По материалам: uposters.ru

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