В США призвали не принимать Украину в НАТО
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В США призвали не принимать Украину в НАТО

В США призвали не принимать Украину в НАТОЭкс-советник Рейгана Бэндоу призвал не пускать Украину в НАТО в какой бы то ни было форме

Бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана, старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу заявил, что США не должны принимать Украину в НАТО «в какой бы то ни было» форме. Об этом он написал в своей статье для портала 19Fortyfive

По его словам, членство Украины в Североатлантическом альянсе станет бременем для американского народа.

Экс-советник Рейгана отметил, что после конфликта в Южной Осетии в 2008 году Соединенные Штаты по-прежнему настаивали на том, чтобы альянс обещал возможное членство Украине и Грузии. При этом, по его словам, «европейцы ясно дали понять, что не дадут окончательного одобрения их заявкам».

Вместо того, чтобы признать, что ни Соединенные Штаты, ни Европа не желают «защищать» Украину и Грузию, западные чиновники «постоянно лгали, регулярно заявляя о том, как они стремятся принять эти две страны в трансатлантический союз», пишет Бэндоу. Он добавил, что ни Тбилиси, ни Киев «не были жизненно важны для обороны Америки или Европы».

По его словам, начало военной спецоперации на Украине лишь подтвердило «постоянную нечестность» западных стран в их обещаниях Киеву. Он также добавил, что члены Североатлантического альянса признали, что прямое столкновение с Москвой из-за Украины «не в их интересах».

Бэндоу заявил, что граждане США не поддерживает включение Украины в длинный список «оборонных иждивенцев». Он считает, что после окончания конфликта европейские члены НАТО могут вернуться к привычной практике, перепоручив свою защиту американской стороне.

«Вашингтону следует наконец начать отдавать предпочтение интересам американцев, а не интересам иностранных государств», — отметил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что успех переговоров для Украины будет зависеть от успехов армии страны на поле боя. «Вероятно, эта война закончится за столом переговоров, как и большинство войн», — предрек генсек. При этом Североатлантический альянс, по его словам, хочет помочь Киеву обеспечить «хорошие переговорные позиции».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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