Владимир Машков на митинге «Своих не бросаем»: «Видеть происходящее невыносимо, но в том аду живут люди»
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Владимир Машков на митинге «Своих не бросаем»: «Видеть происходящее невыносимо, но в том аду живут люди»

Владимир Машков на митинге «Своих не бросаем»: «Видеть происходящее невыносимо, но в том аду живут люди»

Сегодня на Манежной площади проходит митинг-концерт «Своих не бросаем». В нем приняли участие многие известные персоны, в том числе Владимир Машков.


Худрук Московского театра Олега Табакова выступил с пламенной речью со сцены. Машков поделился личными переживаниями и напомнил о людях, которые столкнулись с тяжелыми испытаниями.

«Вчера по телевидению, как и каждый день, показали чудовищные кадры обстрела Донецка. И среди растерзанных тел человек кричал: «Россия-матушка, помоги!» Видеть это невыносимо, но в этом аду живут люди. За годы издевательств киевского режима люди на этих территориях стали фаталистами. Они не строят долгих планов, не знают будет ли завтра, но они такие же как мы с вами люди, они думают и говорят на русском языке. Они сделали свой выбор, они хотят воспитывать людей в родных городах вместе с Россией. Я горд, что наша страна и наши люди ни в каких обстоятельствах своих не бросают. Великий Василий Макарович Шукшин когда-то сказал: «Счастье — это когда ты прав и смел». И люди на этих территориях именно такие. Мы с ними навсегда. Победа за нами!» — заключил артист.

Поддержал присоединение к России ДНР, ЛНР и частей Херсонской и Запорожской областей также Игорь Петренко. Звезда фильма «Водитель для Веры» отметил важность текущих событий для истории страны.

«Для меня большая честь находиться здесь. Я чувствую себя россиянином. Гордость меня преисполняет. В последнее время смотришь средства массовые информации, как выходят наши студенты, ребята молодые заблудившееся совсем. Понимаешь, что нет сил терпеть, нельзя ждать. Промедление смерти подобно. Сегодня великие времена. И давайте вспомним тех первых, кто бросил вызов», — говорил актер.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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