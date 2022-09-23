Владимир Машков высказался о спецоперации
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Владимир Машков высказался о спецоперации

Владимир Машков высказался о спецоперации
Актер Владимир Машков разразился пламенной речью. Сегодня на Манежной площади проходит митинг-концерт «Своих не бросаем». В нем приняли участие многие известные персоны, в том числе Владимир Машков. Худрук Московского театра Олега Табакова выступил со сцены с пламенной речью. Владимир Львович признался, что не может равнодушно наблюдать за тем, что происходит на Донбассе и других территориях, где люди ежедневно сталкиваются с тяжелыми испытаниями. «Вчера по телевидению показали чудовищные кадры обстрела Донецка. И среди растерзанных тел человек кричал: «Россия-матушка, помоги!» Видеть это невыносимо, но в том аду живут люди. За годы издевательств киевского режима люди на этих территориях стали фаталистами. Они не строят долгих планов, не знают, будет ли завтра, но они такие же, как мы с вами, они думают и говорят на русском языке. Они сделали свой выбор, они хотят воспитывать людей в родных городах вместе с Россией. Я горд, что наша страна и наши люди ни в каких обстоятельствах своих не бросают. Великий Василий Макарович Шукшин когда-то сказал: «Счастье — это когда ты прав и смел». И люди на этих территориях именно такие. Мы с ними навсегда. Победа за нами!» — заключил артист.
Поддержал присоединение к России ДНР, ЛНР и частей Херсонской и Запорожской областей также Игорь Петренко. Звезда фильма «Водитель для Веры» отметил важность текущих событий для истории страны. «Для меня большая честь находиться здесь. Я чувствую себя россиянином. Гордость меня преисполняет. В последнее время смотришь, как выходят наши студенты — ребята молодые, заблудившееся совсем. Понимаешь, что нет сил терпеть, нельзя ждать. Промедление смерти подобно. Сегодня великие времена. И давайте вспомним тех, кто первым бросил вызов», — говорил актер.
# Шоу-бизнес Машков Владимир
По материалам: z-aya

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