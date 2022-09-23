Володин сообщил, что поправки о гарантиях для мобилизованных Госдума рассмотрит на следующей неделе

Изменения в Трудовой кодекс о сохранении за мобилизованными гражданами рабочих мест уже подготовлены. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на совещании с руководством профильных комитетов палаты по вопросам законодательного обеспечения гарантий для мобилизованных граждан, сообщает Telegram-канал Госдумы.

«Речь идет о сохранении за мобилизованными гражданами рабочих мест — соответствующие поправки в трудовое законодательство уже подготовлены: о кредитных каникулах, об отмене пеней по оплате услуг ЖКХ на период участия в специальной военной операции и ряде других законодательных инициатив», — отметил Володин.

Важно совместно с коллегами из Правительства изучить поступившие предложения и рассмотреть их на следующей неделе, добавил спикер палаты.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации. Так, в случае гибели военного предполагается прекращение обязательств как по его кредитам, так и по кредитам находящихся у него на иждивении.