Володин сообщил, что поправки о гарантиях для мобилизованных Госдума рассмотрит на следующей неделе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Володин сообщил, что поправки о гарантиях для мобилизованных Госдума рассмотрит на следующей неделе

Володин сообщил, что поправки о гарантиях для мобилизованных Госдума рассмотрит на следующей неделе

Володин сообщил, что поправки о гарантиях для мобилизованных Госдума рассмотрит на следующей неделе

Изменения в Трудовой кодекс о сохранении за мобилизованными гражданами рабочих мест уже подготовлены. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на совещании с руководством профильных комитетов палаты по вопросам законодательного обеспечения гарантий для мобилизованных граждан, сообщает Telegram-канал Госдумы. 

«Речь идет о сохранении за мобилизованными гражданами рабочих мест — соответствующие поправки в трудовое законодательство уже подготовлены: о кредитных каникулах, об отмене пеней по оплате услуг ЖКХ на период участия в специальной военной операции и ряде других законодательных инициатив», — отметил Володин. 

Важно совместно с коллегами из Правительства изучить поступившие предложения и рассмотреть их на следующей неделе, добавил спикер палаты.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации. Так, в случае гибели военного предполагается прекращение обязательств как по его кредитам, так и по кредитам находящихся у него на иждивении.

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Трансгендерную дочь Илона Маска, которая отказалась от его фамилии, засняли в Калифорнии
Трансгендерную дочь Илона Маска, которая отказалась от его фамилии,
В Конгрессе США призвали ограничить власть Байдена
В Конгрессе США призвали ограничить власть Байдена
Умер режиссер Владимир Краснопольский
Умер режиссер Владимир Краснопольский
Целующийся гурами - рыбы, которые сражаются "поцелуями"
Целующийся гурами - рыбы, которые сражаются "поцелуями"
В Кремле отреагировали на сообщения о планах мобилизовать 1,2 миллиона человек
В Кремле отреагировали на сообщения о планах мобилизовать 1,2
Польша готовится к открытию альтернативы "Северного потока"
Польша готовится к открытию альтернативы "Северного потока"
Россиян предупредили о новом способе обмана в интернете на фоне мобилизации
Россиян предупредили о новом способе обмана в интернете на фоне
Ольга Орлова показала округлившийся живот
Ольга Орлова показала округлившийся живот
Ольга Орлова станет матерью во второй раз
Ольга Орлова станет матерью во второй раз
В России захотели заморозить выплаты по кредитам для участников СВО
В России захотели заморозить выплаты по кредитам для участников СВО
Запреты православных праздников 24 и 25 сентября: можно ли в эти выходные работать и посещать кладбище
Запреты православных праздников 24 и 25 сентября: можно ли в эти
В МИД России оценили реакцию США на перевод сил сдерживания в особый режим
В МИД России оценили реакцию США на перевод сил сдерживания в особый

Топ на сегодня

15 участниц реалити «Новые пацанки». Разбираемся, кто есть кто
15 участниц реалити «Новые пацанки». Разбираемся, кто есть кто
Полна решимости: перед отъездом в США Меган Маркл попросила короля Карла III о личной встрече
Полна решимости: перед отъездом в США Меган Маркл попросила короля
Отрисовка фона масляными красками в исполнении умелого художника
Отрисовка фона масляными красками в исполнении умелого художника
Лавров заявил о попытках Запада превратить ООН в площадку для демонизации России
Лавров заявил о попытках Запада превратить ООН в площадку для
Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР для устройства в приемные семьи
Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР

Еще по теме

В Госдуму внесли законопроект о трудовых гарантиях для мобилизованных
Володин анонсировал штрафы для депутатов за прогулы
В Госдуму поступили поправки о наказании за отказ соблюдать карантин
Вячеслав Володин пообещал рассмотреть «залежавшиеся» законопроекты