Все игры из Xbox Cloud Gaming теперь имеют сенсорное управление, пока в бета-версии
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Все игры из Xbox Cloud Gaming теперь имеют сенсорное управление, пока в бета-версии

Все игры из Xbox Cloud Gaming теперь имеют сенсорное управление, пока в бета-версии


Microsoft продолжает улучшать игровой сервис Xbox Cloud Gaming, который уже многие месяцы находится в публичном бета-режиме. Постоянно вводятся нововведения, которые улучшают взаимодействия с сервисом на разных устройствах. Не так давно стало доступно нововведение для игроков, которые используют Xbox Cloud Gaming на PC через Microsoft Edge — это функция Clarity Boost, а сегодня стало известно о важном обновлении для игроков на мобильных устройствах.

Последнее обновление бета-версии мобильного приложения Xbox Game Pass позволяет играть во все облачные игры из подписки с сенсорным управлением. Напомним, что каждый разработчик имеет простой инструментарий, чтобы внедрить индивидуальное сенсорное управление в свои игры из Xbox Cloud Gaming, и таких игр уже более 200. Однако, теперь даже игры, где подобное сенсорное управление не было реализовано, можно будет пройти без подключения геймпада.

Ниже можно видеть, как выглядит работа сенсорного управления, например, в игре Deathloop, где оно не реализовано на уровне самой игры.

https://newxboxone.ru/wp-content/uploads/2022/09/qtofbeuzf1k_j7cv.mp4
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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