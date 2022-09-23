"Вынашиваю дочь моего сына": 56-летняя женщина родит одновременно внучку и дочь
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"Вынашиваю дочь моего сына": 56-летняя женщина родит одновременно внучку и дочь

"Вынашиваю дочь моего сына": 56-летняя женщина родит одновременно внучку и дочь

56-летняя Нэнси Хок из штата Юта, США, никогда не думала, что забеременеет в этом возрасте, но судьба распорядилась иначе. Впрочем, женщина не расстроилась и с радостью вынашивает свою будущую внучку.

Ее сын Джефф с женой Камбрией успели родить две пары близнецов, но не собираются этим ограничиваться. Однако после родов у девушки было много осложнений, и теперь она не сможет снова забеременеть. Зато свекровь оказалась не прочь прийти на помощь.


Нэнси не планировала беременеть, но после болезненные родов Камбрии она решила помочь родственникам выносить ребенка, зачав его с помощью ЭКО.

Я сказала им, что готова, но могу оказаться слишком старой. Но, к моему удивлению, медики не увидели никаких проблем в этом. И вот, теперь мы здесь. Я чувствую себя очень сильной, вынашивая дочь моего сына.

Камбрия расстраивается, что она сама больше не может рожать, но она очень благодарна свекрови  за помощь. "Было так чудесно и прекрасно наблюдать, как Нэнси носит нашу милую девочку", — откровенничала она с журналистами Metro.

Джефф тоже поблагодарил мать. "После четырех лет лечения бесплодия я знал, насколько сложным может быть этот процесс, и сомневался, сможет ли она выносить ребенка для нас, но был очень тронут тем, что она вообще предложила это", — признался мужчина.

Внучка должна появиться на свет 5 ноября, в присутствии настоящих родителей — Джеффа и Камбрии. "Я взволнованна и очень рада буду познакомиться со своей новой внучкой", — заявила Нэнси журналистам.

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По материалам: uposters.ru

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