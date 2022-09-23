Xbox Series S продалась в 15 раз лучше Xbox Series X в Японии на неделе Tokyo Game Show
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Xbox Series S продалась в 15 раз лучше Xbox Series X в Японии на неделе Tokyo Game Show

Xbox Series S продалась в 15 раз лучше Xbox Series X в Японии на неделе Tokyo Game Show


На прошлой неделе в Японии прошло мероприятие Tokyo Game Show, где команда Xbox не просто участвовала, но и в очередной раз подтвердила, что намерена развивать свой игровой бренд на японском рынке. Было объявлено о десятках проектах японских студий, которые разрабатываются для Xbox, плюс некоторые из японских игр добавили в Game Pass.

На неделе с 12 по 18 сентября, как подсчитал авторитетный японский портал Famitsu, всего на территории страны было продано 14,077 единиц Xbox Series X | S в следующем распределении:



Xbox Series X: 866 единиц (суммарные продажи 159,791 единица)



Xbox Series S: 13,211 единиц (суммарные продажи 178,457 единиц)

Напомним, в Японии есть дефицит Xbox Series X, как и во многих других регионах.

Ниже можно посмотреть общий график продаж Xbox Series X | S и сравнение его с другими консолями Xbox.


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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