Запреты православных праздников 24 и 25 сентября: можно ли в эти выходные работать и посещать кладбище
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Запреты православных праздников 24 и 25 сентября: можно ли в эти выходные работать и посещать кладбище

Запреты православных праздников 24 и 25 сентября: можно ли в эти выходные работать и посещать кладбище

В выходные, 24 и 25 сентября 2022 года, православные будут отмечать два важных христианских праздника: в субботу — день памяти святой Феодоры Александрийской Младшей, а в воскресенье — Отдание Рождества Пресвятой Богородицы. В связи с этими торжествами появилось множество запретов, которые верующие люди стараются не нарушать. Так, стоит узнать заранее, можно ли в эти дни работать, копать картошку, посещать кладбище, убирать дома.

Что за праздник день памяти святой Феодоры Александрийской Младшей

Феодора Александрийская, которая в последствии стала преподобной, жила в V веке. Молодая женщина не устояла перед дьявольским искушением и изменила супругу, после чего уже на утро осознала свой грех. Она поняла, что не сможет больше с этим жить, и решила уйти в монастырь. Однако не в женский, а в мужской, чтобы супруг не смог ее найти.


Там девушка тяжело работала и постилась 8 лет, прося Господа помиловать и отпустить ее грех. Но на ее долю вновь выпали испытания. Дочка хозяина постоялого двора оклеветала Феодору, которую считала мужчиной, и сказала, что родила от порочной связи ребенка.

Так святая воспитала чужого младенца, искупая свой грех, после чего скончалась там же, в монастыре. Узнав правду, монахи устыдились, ведь они не поняли, что среди них жила женщина, кротко сносившая все невзгоды.

Что за праздник Отдание Рождества Пресвятой Богородицы

В воскресенье, 25 сентября, православная церковь отпразднует Отдание Рождества Пресвятой Богородицы. Начиная с 22 числа, на следующий день после двунадесятого праздника, начались дни попразднства. В церкви происходят торжественные богослужения, во время которых священники прославляют Рождение Богоматери. А в день Отдания проводится служба, идентичная той, которая прошла 21 сентября.


Можно ли в эти выходные, 24 и 25 сентября, работать, копать картошку, посещать кладбище, убирать дома

Чего нельзя делать в день памяти святой Феодоры Александрийской Младшей

24 сентября каждый православный христианин должен вспомнить свои грехи и покаяться. Нельзя сетовать на судьбу и гневаться на тяжелые испытания. А вот работать как раз разрешается. Важно вспомнить, как святая Феодора проводила все дни в тяжелом труде. Не будет грехом работа в огороде, дома, уборка и готовка.

Выходя на улицу, женщины не должны в этот день красить губы, чтобы не привлекать к себе еще больше мужского внимания. Также не стоит покупать одежду и украшения, призванные подчеркнуть красоту и достоинства фигуры. День нужно провести скромно, в размышлениях, добрых делах и трудах.


Что нельзя делать в день Отдания Рождества Пресвятой Богородицы

Это большой и светлый праздник, когда верующим стоит посетить церковь и поприсутствовать на богослужении. Духовная жизнь должна быть для верующего на первом месте, потому стоит отложить все домашние дела. Если есть возможность не работать в огороде, то копать картошку в этот день тоже не нужно.

Человек должен провести этот праздник тихо и мирно, однако радоваться тоже очень важно. Светлые чувства говорят о том, что христианин понимает важность события — Рождества Пресвятой Богородицы — для всего человечества.

В народе считается, что 25 сентября нельзя принимать подарки, вредить животным и растениям. Также стоит поменьше разговаривать, особенно о бытовых делах. А вот посетить кладбище церковь не запрещает. В любом случае поминовение родных — это благое дело.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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