Жена Евгения Петросяна: «В моей семье есть мобилизованные. Но я не кричу об этом»
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Жена Евгения Петросяна: «В моей семье есть мобилизованные. Но я не кричу об этом»

Жена Евгения Петросяна: «В моей семье есть мобилизованные. Но я не кричу об этом»

Супруга Евгения Петросяна снова столкнулась с критикой в свой адрес, на этот раз из-за молчания по поводу политической повестки в стране. Татьяна Брухунова отметила, что имеет право высказываться только тогда, когда ей этого хочется.


Если раньше Брухунову троллили за так называемый бабушкин стиль, то теперь ей достается за малодушие. Хейтеры не понимают, как можно молчать об актуальной повестке и публиковать наряды в соцсетях. Татьяна эмоционально выговорилась по этому поводу.

«Удивительное дело! Вчера я столкнулась с совершенно неведомой для себя категорией людей. Абсолютно не знакомые мне товарищи разражаются многословными тирадами в директе, считая своим долгом уколоть, поставить на место, объяснить, как правильно мне себя вести в сложившейся ситуации. Что за ерунда такая, господа хорошие?! Дошло даже до того, что меня попрекают спокойствием. То есть раз я вышла в соцсеть без истерики и оскорблений в адрес власти — я плохая», — посетовала 33-летняя жена Евгения Вагановича.

Татьяна Брухунова не скрывает, что очень переживает, но все же надеется на лучшее. По ее словам, люди не должны терять человечность даже в столь сложные периоды.

«Жизнь проверяет нас — на силу воли, мужественность, умение или неумение нести ответственность не только за себя, принимать непростые решения вовремя, жизнь расставляет все и всех по своим местам. Мне тычут (это не фигура речи): «Ты бесчувственная и не бьешься головой о стену, потому что твой сын еще малыш».

В 41-м дети уходили на фронт приписывая себе в документах года, чтобы быть полезными Родине, а сегодня мужчины прячутся по углам?! Или теперь правильно это слово писать в кавычках? Где защитники Отечества, которых мы ежегодно чествуем?! Что за мода такая пошла на отсидеться за бабский юбкой?! В моей семьей тоже есть мобилизованные. Но я не кричу об этом на каждом углу», — призналась она в личном блоге.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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