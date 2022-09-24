3 игры Xbox уверенно держатся в ТОПах Steam, у Sea of Thieves показатель больше 100 недель
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3 игры Xbox уверенно держатся в ТОПах Steam, у Sea of Thieves показатель больше 100 недель

3 игры Xbox уверенно держатся в ТОПах Steam, у Sea of Thieves показатель больше 100 недель


Команда Steam представила обновленную статистику, которая позволяет посмотреть игры, принесшие сервису максимальную выручку. Интересно в этой статистике, что можно посмотреть, в том числе, сколько недель тот или иной проект находится в ТОП-100 по максимальному показателю выручки.

В ТОП-100 (по всему миру) сейчас можно увидеть 3 проекта Xbox:



Sea of Thieves — 21 место сейчас, суммарно 120 недель в ТОП-100



Microsoft Flight Simulator — 42 место сейчас, суммарно 42 недели в ТОП-100



Forza Horizon 5 — 60 место сейчас, суммарно 50 недель в ТОП-100

Посмотреть ТОП Steam можно по этой ссылке. Отметим, что в нем довольно много игр из подписки Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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