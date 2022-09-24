44-летняя Ольга Орлова ждет ребенка
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

44-летняя Ольга Орлова ждет ребенка

44-летняя Ольга Орлова ждет ребенка

Много лет артистка, воспитывающая единственного сына, мечтала о втором ребенке. И вот сегодня Ольга Орлова поделилась радостной новостью — совсем скоро у нее появится малыш. Певица находится на приличном сроке беременности.


44-летняя Орлова опубликовала в личном блоге видео, на котором нельзя не заметить ее округлившихся форм. «Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь!» — расчувствовалась она.

Подписчики артистки поздравляют ее с важным событием и желают счастья. «Оля, какое событие! Рада за вас!»; «Какая ты красивая! И как умудрялась скрывать!»; «Боже, это радость! Здоровья вам!»; «Олечка, поздравляю тебя с мужем! Берегите друг друга!» — отмечают пользователи Сети.

Это событие не обошла стороной и близкая подруги Ольги, телеведущая Ксения Бородина. «Восхищаюсь тобой… Ты маленькая, но очень сильная », — призналась Ксюша.

Напомним, в 2021 году Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий, который старше ее на 10 лет. Мужчина ведет непубличный образ жизни и не любит, когда артистка светит его в соцсети.

К слову, предприниматель прекрасно ладит с 21-летним сыном Ольги Артемом от первого брака с бизнесменом Александром Кармановым. Пока неизвестно, как наследник Орловой отреагировал на скорое прибавление в семье.

А ведь недавно Ольга признавалась, что давно мечтала о втором ребенке. Также дала понять, мол, прекрасно знает об ощущениях, которые испытывает женщина после выкидыша... «Просто принять, что неудачи случаются. Поверьте, я знаю об этом не понаслышке… Но все будет хорошо, у вас обязательно все получится!» — как-то откровенничала она с одной из подписчиц.

# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

Последние новости

Как прошли похороны Сергея Пускепалиса
Как прошли похороны Сергея Пускепалиса
Овны погрузятся в работу, а Раки приобретут новую недвижимость: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года
Овны погрузятся в работу, а Раки приобретут новую недвижимость:
Чудесный праздник — День фармацевта отметят 25 сентября 2022 года
Чудесный праздник — День фармацевта отметят 25 сентября 2022 года
Народный артист России Баринов назвал референдум о вхождении территорий в состав РФ возвращением домой
Народный артист России Баринов назвал референдум о вхождении
В России назвали радикальным вариантом истерии ограничения по въезду в Финляндию
В России назвали радикальным вариантом истерии ограничения по въезду
Европе предрекли энерегетический кризис «не на одну зиму»
Европе предрекли энерегетический кризис «не на одну зиму»
44-летняя Ольга Орлова ждет ребенка
44-летняя Ольга Орлова ждет ребенка
5 интересных фактов про людей, рожденных в год Собаки
5 интересных фактов про людей, рожденных в год Собаки
Любитель езды по тротуарам, который умеет только ругаться
Любитель езды по тротуарам, который умеет только ругаться
В мэрии Вильнюса предложили включить посольство России в состав Литвы
В мэрии Вильнюса предложили включить посольство России в состав Литвы
В России оценили вероятность нового Карибского кризиса из-за Украины
В России оценили вероятность нового Карибского кризиса из-за Украины
3 игры Xbox уверенно держатся в ТОПах Steam, у Sea of Thieves показатель больше 100 недель
3 игры Xbox уверенно держатся в ТОПах Steam, у Sea of Thieves

Топ на сегодня

Польша готовится к открытию альтернативы "Северного потока"
Польша готовится к открытию альтернативы "Северного потока"
Кремль объяснил статус атак ВСУ на Донбасс после референдума
Кремль объяснил статус атак ВСУ на Донбасс после референдума
Владимир Машков на митинге «Своих не бросаем»: «Видеть происходящее невыносимо, но в том аду живут люди»
Владимир Машков на митинге «Своих не бросаем»: «Видеть происходящее
Бурная жизнь эпизодников «Бригады»: Махмудов отобрал сына, Аронова связалась с женатым, Белый сбежал
Бурная жизнь эпизодников «Бригады»: Махмудов отобрал сына, Аронова
В Ростовской области выстроились очереди из желающих проголосовать на референдуме
В Ростовской области выстроились очереди из желающих проголосовать на

Еще по теме

Ольга Орлова показала округлившийся живот
Ольга Орлова станет матерью во второй раз
Ольга Орлова сообщила, что еще в сентябре вышла замуж
Ольга Орлова рассказала о расставаниях с мужчинами