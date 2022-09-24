5 интересных фактов про людей, рожденных в год Собаки

Вадим Карасев

Люди, которые были рождены в год Собаки, обладают множеством интересных секретов, о которых рассказали эксперты в области Восточных гороскопов. Эти люди только на первый взгляд кажутся простыми, но на деле им есть что скрывать.

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 — всё это годы рождения людей-Собак. Если вы хотите узнать их получше, то рекомендуем ознакомиться с тем, что написано далее. Также в общении с людьми полезно обращать внимание на цвет их глаз, так как по глазам можно также выяснить характер, не спрашивая человека про год его рождения.

Собаки любят тратить деньги на помощь окружающим

Например, рожденные в год этого Восточного животного-талисмана, любят делать подарки друзьям и близким, причем не в связи с какими-то праздниками, а просто так, без причины. Они могут угостить вас чем-то вкусным, либо сводить бесплатно в кино. Если этого не происходит, значит вы просто не настолько близки. Иногда забота может выражаться не в покупках, а в добрых поступках и добрых словах за вашей спиной. Об этом Собаки никому и никогда не рассказывают, так как не любят бахвалиться.

Эти люди стараются не показывать своей обиды

В большинстве случаев у них это получается. Если вы обидели или расстроили рожденного в год Собаки, то он не станет вас за это корить и всем видом показывать, что что-то не так. Это очень приятная и позитивная черта характера, которая в разной степени проявления встречается в абсолютного большинства Собак. Из-за этого с такими личностями приятно общаться в любой ситуации. Вы можете рассчитывать на объективное восприятие сих стороны ваших недостатков.

Собаки часто скрывают неловкость

Им свойственно чувствовать себя неловко во многих жизненных ситуациях, но они уверенно и довольно эффективно это скрывают. Выдать их могут только какие-то мелочи в поведении, которые практически не заметны для наблюдателя. Эти люди очень не нравится, когда все вокруг считают их слабыми, поэтому они изо всех сил стараются скрывать все свои изъяны, особенно упомянутую выше неловкость и стеснительность. Собаки часто заводят новые знакомства, проявляя инициативу, но это стоит им титанических усилий.

Они просят прощения поступками

Есть люди, которые открыто говорят «прости меня, я была не права» или «прости, мне жаль, что я так поступил». Есть те, кому плевать, что они сделали и кого расстроили, а есть также те, кто пытается просить прощения поступками, а не словами. Собаки как раз-таки относятся к третьему типу. Например, они забыли про ваш день рождения. Ненужно ждать, что они разразятся словесными тирадами, чтобы убедить вас в том, что им жаль. Вместо этого они сделают вам что-то очень приятное, дабы вы поняли, что они сожалеют о своем поступке. Подобный подход очень приятен, но не для тех, кому нужны извинения прямо здесь и сейчас.

Они боятся одиночества

Мало кому нравиться быть долго в уединении, но люди данного года рождения боятся одиночества сильнее кого-либо. Одна лишь мысль того, что они будут проводить много времени без общения, пугает их и заставляет переживать. Если они очень хотят с вами встретиться, значит им сейчас нужно простое человеческое общение и поддержка. Не лишайте их этого, ведь в будущем они обязательно отплатят вам той же монетой, подставив плечо, когда вам будет тяжело.