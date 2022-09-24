Алексей Ягудин ходил к психологу перед олимпиадой

Фигурист Алексей Ягудин рассказал о травле перед олимпийскими играми. Спортсмен может похвастаться высокими достижениями в спорте. Фигурист — четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и обладатель олимпийского золота. Победы потребовали от него не только физической, но и психологической выдержки. 20 лет назад Ягудин готовился к главной спортивной схватке в карьере — Олимпийским играм в Солт-Лейк-Сити. Спортсмен признается: справиться с эмоциональным напряжением было нелегко. К счастью, Татьяна Тарасова посоветовала ему обратиться к специалисту. «Я работал с психологом до Олимпиады. За полгода до соревнований Татьяна Анатольевна предложила мне поработать с Рудольфом Максимовичем (спортивный психолог — прим. ред). Была некоего рода травля — о, ты слабак. Но мне абсолютно насрать на мнение людей. Мне нормально. Если человек нуждается в чьей-то помощи, он идет к профессионалу», — делился Алексей, отметив, что раньше общество скептически относилось к психологам.Фигурист отметил, что Рудольф Загайнов помог ему перестать думать о соревновании. «Он рассказывал про те вещи, которые меня никогда не волновали, но тем самым отвлекал от того ужаса в психологическом плане, который происходил в Солт-Лейк-Сити. Одно дело ты приезжаешь на Олимпиаду и имеешь возможность выиграть, а другое, когда ты просто борешься за шестерку. Это два разных состояния. Я понимал, что надо брать сейчас. Но тогда говорили, что Ягудин слаб и прибег к помощи гипнотизера», — вспоминал спортсмен. Алексей также рассказал, как на него повлияла супруга Татьяна Тотьмянина. «Меня жена научила доброте. Говорит: «Лишний раз пройди и поцелуй меня». Настолько проще становится жить, приятнее. Поцелуешь Таню и скажешь: «Зайка, я тебя так люблю. Ты сегодня великолепна», — говорил он в YouTube-шоу «Киберэтика».