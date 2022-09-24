Антон Беккужев посоветовал Бухынбалтэ забеременеть на новой версии Дом-2
Сегодня, 04:20 Вадим Карасев
17 октября 2022 года начнётся выпуск нового формата Дом-2, где участники будут бороться за 10 миллионов рублей. Рекламой кастинга на это шоу в социальных сетях занимается Кристина Бухынбалтэ.
Руководство Дом-2 решило поручить именно Кристине Бухынбалтэ рекламу кастинга нового формата в соцсетях. Помимо этого девушка рассказала, что новый формат проекта начнёт выходить менее чем через месяц — уже 17 октября этого года.
Крис активно восхваляла инновации проекта, на что решил откликнутся друг Бухынбалтэ и по совместительству бывший ведущий проекта Антон Беккужев. Он вспомнил о том, что в каждых новых отношениях Кристина мечтала завести ребёнка и теперь намекает, что для этого настало идеальное время.
Теперь главное подождать, когда Бухынбалтэ помирится с Иваном Барзикова. При этом планы девушки спустя пару месяцев отправиться в Италию сейчас под угрозой срыва, так как цена на отдых оставляет шестьсот пятьдесят тысяч рублей.
Интересно, если Крис так и не сможет наладить отношения с Барзиковым, то Антон предложит ей свои услуги? Или они пока что не настолько близки?
По материалам: life-dom2