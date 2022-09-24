Антон Беккужев посоветовал Бухынбалтэ забеременеть на новой версии Дом-2

Вадим Карасев

Руководство Дом-2 решило поручить именно Кристине Бухынбалтэ рекламу кастинга нового формата в соцсетях. Помимо этого девушка рассказала, что новый формат проекта начнёт выходить менее чем через месяц — уже 17 октября этого года.Крис активно восхваляла инновации проекта, на что решил откликнутся друг Бухынбалтэ и по совместительству бывший ведущий проекта Антон Беккужев. Он вспомнил о том, что в каждых новых отношениях Кристина мечтала завести ребёнка и теперь намекает, что для этого настало идеальное время.Теперь главное подождать, когда Бухынбалтэ помирится с Иваном Барзикова. При этом планы девушки спустя пару месяцев отправиться в Италию сейчас под угрозой срыва, так как цена на отдых оставляет шестьсот пятьдесят тысяч рублей.Интересно, если Крис так и не сможет наладить отношения с Барзиковым, то Антон предложит ей свои услуги? Или они пока что не настолько близки?