Безверхова желает сохранить семью ради ребёнка

Вадим Карасев

Участница Дом-2 Клавдия Безверхова вместе с друзьями отметила на Поляне день рождения сына, после чего решила вместе с ребёнком и мужем провести время за пределами проекта.В соцсетях девушка рассказала, что малыш радуется не только подаркам, но и прогулкам с родным отцом, который его очень любит. В результате Клава сообщила, что она так и не решилась подать на развод с мужем, ведь определенно рассчитывает на возобновление отношений.При этом Клаву совершенно не волнует, что на Дом-2 она ему изменяла. Всё же, Безверхова никогда не скрывала, что ради популярности и денег она готова на многое. Кроме того, причиной их расставания стали измены со стороны мужчины, поэтому они определённо стоят друг друга.Клавдия сильно преобразилась на проекте. Сможет ли она с мужем построить полноценную семью? Видимо, не просто так девушка задумывалась о том, чтобы покинуть проект. Или они в очередной раз проведут время вместе и просто разбегутся, а Безверхова так и останется на Дом-2?