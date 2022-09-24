Безверхова желает сохранить семью ради ребёнка
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Безверхова желает сохранить семью ради ребёнка

Безверхова желает сохранить семью ради ребёнка
Клавдия Безверхова на телестройке отпраздновала день рождения сына, после чего с малышом и мужем решила провести время за пределами проекта. Мальчик безмерно счастлив. Участница Дом-2 Клавдия Безверхова вместе с друзьями отметила на Поляне день рождения сына, после чего решила вместе с ребёнком и мужем провести время за пределами проекта.

В соцсетях девушка рассказала, что малыш радуется не только подаркам, но и прогулкам с родным отцом, который его очень любит. В результате Клава сообщила, что она так и не решилась подать на развод с мужем, ведь определенно рассчитывает на возобновление отношений.

При этом Клаву совершенно не волнует, что на Дом-2 она ему изменяла. Всё же, Безверхова никогда не скрывала, что ради популярности и денег она готова на многое. Кроме того, причиной их расставания стали измены со стороны мужчины, поэтому они определённо стоят друг друга.

Клавдия сильно преобразилась на проекте. Сможет ли она с мужем построить полноценную семью? Видимо, не просто так девушка задумывалась о том, чтобы покинуть проект. Или они в очередной раз проведут время вместе и просто разбегутся, а Безверхова так и останется на Дом-2?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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