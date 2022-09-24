Больной Валентин Юдашкин повеселел в окружении вернувшейся дочери и внуков
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Больной Валентин Юдашкин повеселел в окружении вернувшейся дочери и внуков

Больной Валентин Юдашкин повеселел в окружении вернувшейся дочери и внуков
Супруга модельера Валентина Юдашкина поделилась трогательными семейными кадрами после возвращения дочери Галины на родину. Галина Юдашкина в июле этого года в третий раз стала мамой — у нее родилась дочь от брака с бизнесменом Петром Максаковым. Девочку назвали двойным именем — Агата Ариелла. Супруги последние несколько лет с детьми проживают в Гонконге. Помимо новорожденной дочери, у них есть сыновья Анатолий и Аркадий. Супруга модельера Марина Юдашкина сразу же прилетела в Гонконг для того, чтобы познакомиться с маленькой внучкой — сам Валентин не смог присоединиться к ней по состоянию здоровья. С 2016 года Валентин Юдашкин борется с онкологией. Изначально ему поставили диагноз — рак почки, но метастазы стремительно распространялись и на другие органы. Долгие годы маэстро мира моды мужественно справляется с недугом, теперь же у него появилось еще больше поводов для радости. Жена, дочь, внуки и зять вернулись на родину в конце лета.
«Да мы вернулись. Валентин, конечно, обрадовался! Мы все ждали возвращения. Вернулись мы все навсегда», — заявила Марина Юдашкина в разговоре с Woman.ru. Супруга модельера в своем блоге опубликовала кадры, на которых все члены семьи позируют в белом — настоящие Family Look. «Четыре поколения девчонок! Моя любимая семья! Мое счастье!», написала Марина под публикацией.
Отметим, что Валентин, несмотря на тяжелый недуг, выглядит прекрасно — широко улыбается и явно чувствует себя лучше. Оно и ясно — вся семья рядом. Фолловеры «атаковали» пост восторженными комментариями: «Красивая семья. Чудесные фото», «Красивые. Счастья и здоровья вам», «Какие вы молодцы», «Такие счастливые», «Шикарная семья, прелестная мама с детками». Напомним, с 2019 года единственная дочь модельера — Галина Юдашкина вместе с детьми и мужем Петром Максаковым жила в Гонконге. Причина такой долгой поездки была серьезная — заниматься семейным бизнесом. Вместе с отцом 32-летняя наследница решила развивать азиатское направление бренда Valentin Yudashkin, в котором занимает пост креативного директора. Изначально переезд в Гонконг предполагался на несколько месяцев, то в итоге из-за пандемии и жесткого карантина Галина несколько лет не могла вернуться на родину, чтобы повидаться с близкими.
# Шоу-бизнес Валентин Юдашкин
По материалам: z-aya

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