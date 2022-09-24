Что изменится для клиентов банков с 1 октября 2022 года
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Что изменится для клиентов банков с 1 октября 2022 года

Что изменится для клиентов банков с 1 октября 2022 года
Центробанк позволил соотечественникам запрещать денежные переводы от своего имени — это поможет в борьбе с мошенниками

Банковские клиенты смогут запрещать банку, в котором они обслуживаются, совершать денежные переводы, а также ограничивать максимальную сумму одной транзакции на определенный период времени. В то же время сами кредитные организации для дополнительной защиты от мошенников должны будут проводить идентификацию всех устройств, с которых их клиенты совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты. Такие упреждающие меры предусмотрены указанием ЦБ, которое вступает в силу 1 октября.

Сам себе защита

По данным Центробанка, потери россиян от действий кибермошенников растут - только в прошлом году они недосчитались на своих счетах более 13 миллиардов рублей. А операций по переводу средств без согласия клиента в I квартале стало больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, да и их объем увеличился с 2,873 до 3,294 миллиарда рублей.

Вступающие в силу 1 октября новации ЦБ позволят серьезно противостоять цифровым воришкам. Россияне смогут устанавливать запрет дистанционных каналов для отдельных услуг, например, переводов, онлайн-кредитования, или на все операции сразу.

Это должно помочь людям избежать необоснованных финансовых утрат, уверен финансовый эксперт Михаил Беляев. «Ведь с каждым годом растет и количество мошенников, и число операций, из-за которых россияне или лишаются денег, или отягощаются кредитами, которые вынуждены оплачивать. Такие кредиты трудно потом опротестовать, а поиски мошенников далеко не всегда результативны», — пояснил «Парламентской газете» эксперт.

Сервис бесплатный, а чтобы воспользоваться им, нужно написать заявление в свой банк. Форму документа и порядок его подачи определит уже сама кредитная организация. При этом отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций клиент банка может в любое время без ограничений.

Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров рекомендовал воспользоваться новым сервисом в первую очередь пожилым людям, наиболее подверженным влиянию кибермошенников. «Если был установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить ваши деньги, даже если они смогли получить доступ к вашему онлайн-банкингу», — привели на сайте регулятора пояснение Уварова.

Вступающая в силу норма значительно сузит круг потенциальных жертв мошенников, уверен Михаил Беляев. Каждый человек, по его словам, сможет получить эффективный инструмент для защиты.

Будет еще идентификация

Дополнительные инструменты цифровой безопасности с 1 октября получат не только люди, доверившие свои деньги кредитным организациям, но и сами банки. Для более убедительной защиты вкладчиков от кибермошенников они будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых клиенты совершают онлайн-операции.

Нововведение предполагает, что технология обработки защищаемой информации, применяемая при распознавании клиентов, должна дополнительно идентифицировать устройства, используемые при удаленном доступе к финансовым операциям.

Кроме того, банкам надлежит подтверждать адреса электронной почты клиентов и их телефонные номера. Если банковская операция проводится через мобильную версию приложения, банки должны «обеспечить проверку использования клиентом — физическим лицом абонентского номера подвижной радиотелефонной связи», сообщается в документах ЦБ.

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По материалам: pnp.ru

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