Чудесный праздник — День фармацевта отметят 25 сентября 2022 года

Ежегодно 25 сентября во всем мире отмечают Международный день фармацевта. В 2022 году праздник приходится на воскресенье. Красивые слова поздравлений и замечательные открытки с праздником помогут создать особую атмосферу праздника для специалистов данной отрасли.

История праздника День фармацевта

Международное сообщество этот праздник будет отмечать в 14-й раз — в 2009 году его учредила в ходе конгресса Международная фармацевтическая организация International Pharmaceutical Federation (FIP). Датой торжества был выбран день основания организации. С тех пор праздник отмечается во всех странах, чьи организации представлены в FIP.





В России существует собственный День фармацевта, который с 2014 года отмечается 19 мая. В этот день на Руси в 1581 году открылась первая аптека.

Поздравления с Днем фармацевта

Поздравляю с днем прекрасным,

Самый лучший фармацевт.

Жизнь пусть выпишет счастливый,

Яркий, радостный рецепт.

Пожелаю я здоровья,

Дело славное любить,

Гуру капсул и таблеток,

Мазей, ампул в жизни быть.

Пусть любимая работа

Не наскучит никогда.

Пусть в приятных лишь заботах

Светлые бегут года.

***

Лекарства на поле не растут,

В аптеках их все ищут, ждут.

Фармацевты их нам дарят,

Иногда на печках варят.

С днём фармацевта поздравляю,

Успеха тебе врачебного желаю.

Изобрести лекарство для везенья,

Быть только краше, лучше, веселее.

***

Наступает новый день,

Мы приходим на работу.

Фармацевтом быть не лень,

Хоть и разные заботы.

Не устанем помогать

И дарить здоровье людям.

И сердечно поздравлять

В этот день друг друга будем.

***

Фармацевт порою нам как врач,

Выслушает и поможет горю,

И леченье верное назначит,

Медицины знает он теорию.

И спешат в аптеку все больные,

И совета фармацевта ждут,

И таблетки даст он основные, —

Ценим все мы их отличный труд.

***

Фармацевтика — наука,

Непростая, в общем, штука!

Сотни наименований,

Разных тысячи названий!

Фармацевт же назубок

Должен выучить урок —

Всё про все лекарства знать,

Никогда не забывать!

Я хочу тебе сказать —

Буду лучшего желать!

Пусть работа нравится,

Пусть все получается!