Чудесный праздник — День фармацевта отметят 25 сентября 2022 года
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Чудесный праздник — День фармацевта отметят 25 сентября 2022 года

Чудесный праздник — День фармацевта отметят 25 сентября 2022 года

Ежегодно 25 сентября во всем мире отмечают Международный день фармацевта. В 2022 году праздник приходится на воскресенье. Красивые слова поздравлений и замечательные открытки с праздником помогут создать особую атмосферу праздника для специалистов данной отрасли.

История праздника День фармацевта

Международное сообщество этот праздник будет отмечать в 14-й раз — в 2009 году его учредила в ходе конгресса Международная фармацевтическая организация International Pharmaceutical Federation (FIP). Датой торжества был выбран день основания организации. С тех пор праздник отмечается во всех странах, чьи организации представлены в FIP.


В России существует собственный День фармацевта, который с 2014 года отмечается 19 мая. В этот день на Руси в 1581 году открылась первая аптека.

Поздравления с Днем фармацевта

Поздравляю с днем прекрасным,

Самый лучший фармацевт.

Жизнь пусть выпишет счастливый,

Яркий, радостный рецепт.

Пожелаю я здоровья,

Дело славное любить,

Гуру капсул и таблеток,

Мазей, ампул в жизни быть.

Пусть любимая работа

Не наскучит никогда.

Пусть в приятных лишь заботах

Светлые бегут года.
***
Лекарства на поле не растут,
В аптеках их все ищут, ждут.
Фармацевты их нам дарят,
Иногда на печках варят.

С днём фармацевта поздравляю,
Успеха тебе врачебного желаю.
Изобрести лекарство для везенья,
Быть только краше, лучше, веселее.
***
Наступает новый день,
Мы приходим на работу.
Фармацевтом быть не лень,
Хоть и разные заботы.

Не устанем помогать
И дарить здоровье людям.
И сердечно поздравлять
В этот день друг друга будем.
***
Фармацевт порою нам как врач,

Выслушает и поможет горю,

И леченье верное назначит,

Медицины знает он теорию.

И спешат в аптеку все больные,

И совета фармацевта ждут,

И таблетки даст он основные, —

Ценим все мы их отличный труд.
***
Фармацевтика — наука,
Непростая, в общем, штука!
Сотни наименований,
Разных тысячи названий!

Фармацевт же назубок
Должен выучить урок —
Всё про все лекарства знать,
Никогда не забывать!

Я хочу тебе сказать —
Буду лучшего желать!
Пусть работа нравится,
Пусть все получается!

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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