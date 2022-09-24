Чудесный праздник — День фармацевта отметят 25 сентября 2022 года
Ежегодно 25 сентября во всем мире отмечают Международный день фармацевта. В 2022 году праздник приходится на воскресенье. Красивые слова поздравлений и замечательные открытки с праздником помогут создать особую атмосферу праздника для специалистов данной отрасли.
История праздника День фармацевта
Международное сообщество этот праздник будет отмечать в 14-й раз — в 2009 году его учредила в ходе конгресса Международная фармацевтическая организация International Pharmaceutical Federation (FIP). Датой торжества был выбран день основания организации. С тех пор праздник отмечается во всех странах, чьи организации представлены в FIP.
В России существует собственный День фармацевта, который с 2014 года отмечается 19 мая. В этот день на Руси в 1581 году открылась первая аптека.
Поздравления с Днем фармацевта
Поздравляю с днем прекрасным,
Самый лучший фармацевт.
Жизнь пусть выпишет счастливый,
Яркий, радостный рецепт.
Пожелаю я здоровья,
Дело славное любить,
Гуру капсул и таблеток,
Мазей, ампул в жизни быть.
Пусть любимая работа
Не наскучит никогда.
Пусть в приятных лишь заботах
Светлые бегут года.
***
Лекарства на поле не растут,
В аптеках их все ищут, ждут.
Фармацевты их нам дарят,
Иногда на печках варят.
С днём фармацевта поздравляю,
Успеха тебе врачебного желаю.
Изобрести лекарство для везенья,
Быть только краше, лучше, веселее.
***
Наступает новый день,
Мы приходим на работу.
Фармацевтом быть не лень,
Хоть и разные заботы.
Не устанем помогать
И дарить здоровье людям.
И сердечно поздравлять
В этот день друг друга будем.
***
Фармацевт порою нам как врач,
Выслушает и поможет горю,
И леченье верное назначит,
Медицины знает он теорию.
И спешат в аптеку все больные,
И совета фармацевта ждут,
И таблетки даст он основные, —
Ценим все мы их отличный труд.
***
Фармацевтика — наука,
Непростая, в общем, штука!
Сотни наименований,
Разных тысячи названий!
Фармацевт же назубок
Должен выучить урок —
Всё про все лекарства знать,
Никогда не забывать!
Я хочу тебе сказать —
Буду лучшего желать!
Пусть работа нравится,
Пусть все получается!