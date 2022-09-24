День 24 сентября в истории

Международный день караванщика.

Профессиональный праздник каравановожатых и других участников транспортных колонн и судовых караванов, а также дальнобойщиков, экипажей торговых судов и кораблей эскорта. Он был учрежден в 1995 году Международной ассоциацией по рационализации транспортно-грузовых операций.

По одной из версий, праздник приурочен ко дню рождения Адама Уильямса, известного британского мореплавателя и навигатора XVI—XVII веков. Он считается первым европейцем, который достиг берегов Японии. По другой, день приурочен к окончанию Хиджры, переселения пророка Мухаммада и первых мусульман из Мекки в Медину.

67 лет назад (1955) на заводе в Северодвинске была заложена первая отечественная атомная подводная лодка К-3 «Ленинский Комсомол».

Постановление о начале проектирования и строительства субмарины было принято в сентябре 1952 года. Проект был разработан в СКБ-143 (ныне «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»). В создании реактора подводной лодки принимали участие академики Игорь Курчатов, Анатолий Александров и Николай Доллежаль. Главным конструктором К-3 стал Владимир Перегудов.

Первая отечественная атомная подлодка была заложена 24 сентября 1955 года на заводе №254 (ныне «Севмаш») в Северодвинске. 9 августа 1957 года она была спущена на воду и в декабре 1958 года вступила в строй.

Субмарина имела водоизмещение надводной части 3065 тонн, подводной — 4750 тонн, скорость хода в надводном положении - 28,2 километра в час, в подводном - 46,3 километра в час. Экипаж К-3 насчитывал 104 человека.

В 1991 году подлодка была выведена из состава Северного флота. В общей сложности она прошла около 130 тысяч морских миль. Планируется, что субмарина будет переоборудована в музей.

26 лет назад (1996) в Нью-Йорке был открыт для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испы­таний.

Проект документа, который был инициирован большой группой стран, разрабатывался в рамках Конференции по разоружению. Он был принят на 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года, и 24 сентября — был открыт к подписанию.

К настоящему времени Договор подписали порядка 190 государств и более 170 — его ратифицировали (в том числе Россия в 2000 году). Для вступления документа в силу не­обходима его ратификация еще 8 странами, которые обладают ядерным оружием.

62 года назад (1960) в США на воду был спущен первый в мире атомный авианосец — Enterprise CVN-65.

Корабль был заложен в ноябре 1957 года на верфи в городе Ньюпорт-Ньюс. Планировалось построить шесть авианосцев такого типа, но из-за высокой стоимости (451 миллионов долларов) Минобороны США отказалось от своих планов.

24 сентября 1960 года Enterprise CVN-65 был спущен на воду. Полвека он нес службу в ВМС США. В 2012 году корабль был списан и отправлен на металлолом.