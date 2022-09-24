Депутат Метелев предложил приравнять статус добровольцев гуммиссий к участникам боевых действий

Вадим Карасев

Депутат, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил приравнять статус добровольцев гуманитарных миссий к участникам боевых действий.

Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в координационный совет партии "Единая Россия", сообщил Метелев во время выступления на пресс-брифинге Общественной палаты РФ.

"Считаю, что статус "участника боевых действий" и положенные им государственные гарантии правильно распространить и на добровольцев, системно участвующих в гуманитарных миссиях. Шесть месяцев с момента выхода указа президента вместе с "Единой Россией" и партнерами мы организуем на Донбассе и освобожденных территориях работу психологов, педагогов, врачей, строителей и других специалистов, которые так же с риском для жизни едут восстанавливать мирную жизнь. Больше тысячи добровольцев уже приняли участие в миссиях, многие находятся там все это время. Обсудил предложение с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Вместе с Игорем Кастюкевичем подготовили соответствующие изменения в федеральный закон", - написал депутат в своем telegram-канале.

Метелев добавил, что помощь на территориях уже оказали 832 волонтера, они отработали в общей сложности 104 748 часов волонтерской помощи и добрых дел. Волонтеры оказывают медицинскую помощь, занимаются восстановлением памятников и городской инфраструктуры, распределяют и доставляют гуманитарные грузы, проводят мероприятия для детей, психологические консультации для жителей.

Депутат также отметил, что на следующей неделе в Госдуме будут рассмотрены законопроекты, которые распространят льготы и выплаты, предусмотренные для участников СВО, на мобилизованных граждан.

"Кредиты будут реструктурированы, по ним предоставят каникулы, рабочие места будут сохранены", - сообщил Метелев.