Дмитрий Нагиев зарабатывает сумасшедшие деньги за один день

Стало известно, сколько зарабатывает ведущий и актер Дмитрий Нагиев. Продюсер Алина Красная назвала Дмитрия Нагиева самым дорогим актером. Один съемочный день артиста стоит нескромных денег, но на что только не готовы заказчики, лишь бы любимец публики принял участие именно в их проекте.«Его съемочный день стоит 1 миллион 500 тысяч рублей», — раскрыла Красная в разговоре с «Комсомольской правдой». Продюсер отметила, что это самая высокая такса среди артистов. На втором месте — звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов. Его запросы немногим скромнее, чем у Нагиева — 1 миллион 200 тысяч рублей за одну смену. Отметим, что Дмитрий Нагиев не только самый высокооплачиваемый актер, но и один из самых загадочных персон в шоу-бизнесе, так как избегает вопросов о личной жизни. Известно только, что он не состоит в официальном браке.