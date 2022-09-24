Дочь Любови Успенской вышла на сцену и разочаровала публику

Певица Любовь Успенская помогает дочери Татьяне сделать карьеру в шоу-бизнесе. Единственная дочь Любови Успенской этой зимой перенесла несколько пластических операций и восстановила былую красоту, утраченную из-за серьезной травмы челюсти. После преображения Татьяна Плаксина вновь начала выходить в свет вместе со звездной мамой. Но артистке этого оказалось мало, и теперь она пытается сделать все возможное, чтобы превратить девушку в звезду эстрады. Успенская подобрала песню для дочери и позволила ей презентовать хит на вечере у Людмилы Соколовой. Плаксина вышла на сцену и исполнила композицию под названием «Дива». Однако публика осталась не в восторге от ее выступления. Справедливости ради стоит отметить, что выглядела девушка элегантно – в светло-голубом клетчатом костюме с мини-юбкой и в высоких белых сапогах. Она отказалась от яркого макияжа, а волосы оставила распущенными.В таком образе Татьяна могла бы эффектно смотреться на сцене, да и вокальными данными она не обделена, хоть и не обладает столь же эффектным голосом, как у матери. Однако двигаться Плаксина явно не умеет: ее танец больше напоминал кривлянья и испортил все впечатление от песни. Напомним, Татьяна Плаксина несколько лет жила в Латинской Америке вдали от родных. Но ее путешествие закончилось печально: девушка упала с велосипеда и разбила лицо, повредив челюсть. Ей провели череду сложных операций, после которых она долго восстанавливалась. Процесс реабилитации сказался на психике звездной наследницы, она сильно поругалась с матерью и уехала в США к отцу. Воссоединиться с певицей Плаксина смогла лишь спустя несколько месяцев.