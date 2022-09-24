Дочку Екатерины Стриженовой затравили за блат
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Дочку Екатерины Стриженовой затравили за блат

Дочку Екатерины Стриженовой затравили за блат
Дочь ведущей Екатерины Стриженовой вынуждена оправдываться за свои успехи. Девушка вынуждена бороться с предвзятым отношением к себе. Недавно ей вручили красный диплом МГУ, после чего она сразу начала заниматься развитием собственного бизнеса. Хейтеры не верят в способности дочки телезвезды. На днях в Сети появились публикации, в которых высмеивались её достижения. Анонимный Telegram-канал «Светский интроверт» опубликовал «разоблачение» Александры. Мол, поступить в лучший университет страны ей помогли родители. Они же якобы профинансировали открытие «экологичного маркетингового агентства». Из этой публикации следовало, что дочка Стриженовой — блатной ребенок известных родителей и ничего в жизни сама добиться пока не смогла.
Она не стала отмалчиваться и решила ответить на все обвинения разом. По словам Александры, она не только окончила МГУ с отличием, но и поступила недавно на магистерскую программу в МГИМО. Слухи о «покупке» бизнеса тоже не соответствуют реальности. Стриженова рассказала, что открытием бренда занималась подруга, а присутствие родителей на первой презентации говорило только о том, что они поддерживают её начинания. «Мои родители не открывали мне агентство и не помогали мне финансово. Оно было создано Викой еще до нашего партнерства — тут вы снова ошиблись... Чтобы выпускать качественный контент, сделайте что-то большее, чем просмотр моих соцсетей и отсылки к моей семье»,— ответила Александра. Между прочим, весной этого года сама Екатерина тоже столкнулась с появлением большого количества фейковых новостей о себе. Сплетники, например, «отправили» Стриженову в эмиграцию, пристыдив за позорный побег из страны. Однако Екатерина тогда всего лишь ненадолго уехала из страны ради короткого отпуска с мужем Александром в Армении.
# Шоу-бизнес Стриженова Екатерина
По материалам: z-aya

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