Джефф Грабб назвал 3 неанонсированных эксклюзива Xbox на конец 2023 года

Вадим Карасев





У студий Xbox много игр в разработке, и при этом далеко не все они анонсированы. В этом году на своем главном игровом шоу в июне Microsoft показывала проекты, которые выйдут в ближайший год, то есть до июня 2023 года. На начало 2023 года запланировано немало интересных релизов — внутренние студии выпустят Starfield, Redfall и Forza Motorsport (хотя ходят слухи, что игра может задержаться).

Но на данный момент нет информации о том, какие проекты планирует Xbox на вторую половину 2023 года. Известный игровой инсайдер Джефф Грабб сообщил в подкасте на своем канале свои предположения. По его мнению, во второй половине 2023 года выйдут:

Project Belfry от StoicИгра от Certain Affinity в стиле Monster HunterНовая игра по телешоу 1 vs 100 (о которой ранее тоже появлялись слухи)

Отдельно в подкасте Джефф Грабб отметил, что не ждет в 2023 году релиз Project Shaolin — игры от Brass Lion Entertainment.

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