Джефф Грабб назвал 3 неанонсированных эксклюзива Xbox на конец 2023 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Джефф Грабб назвал 3 неанонсированных эксклюзива Xbox на конец 2023 года

Джефф Грабб назвал 3 неанонсированных эксклюзива Xbox на конец 2023 года


У студий Xbox много игр в разработке, и при этом далеко не все они анонсированы. В этом году на своем главном игровом шоу в июне Microsoft показывала проекты, которые выйдут в ближайший год, то есть до июня 2023 года. На начало 2023 года запланировано немало интересных релизов — внутренние студии выпустят Starfield, Redfall и Forza Motorsport (хотя ходят слухи, что игра может задержаться).

Но на данный момент нет информации о том, какие проекты планирует Xbox на вторую половину 2023 года. Известный игровой инсайдер Джефф Грабб сообщил в подкасте на своем канале свои предположения. По его мнению, во второй половине 2023 года выйдут:



Project Belfry от Stoic



Игра от Certain Affinity в стиле Monster Hunter



Новая игра по телешоу 1 vs 100 (о которой ранее тоже появлялись слухи)

Отдельно в подкасте Джефф Грабб отметил, что не ждет в 2023 году релиз Project Shaolin — игры от Brass Lion Entertainment.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Джефф Грабб назвал 3 неанонсированных эксклюзива Xbox на конец 2023 года
Джефф Грабб назвал 3 неанонсированных эксклюзива Xbox на конец 2023
Стас Костюшкин об Алле Пугачевой, стремящейся в иноагенты: «Захотелось модной приставки к регалиям»
Стас Костюшкин об Алле Пугачевой, стремящейся в иноагенты:
Жена Сильвестра Сталлоне передумала с ним разводиться из-за собаки
Жена Сильвестра Сталлоне передумала с ним разводиться из-за собаки
Оценена вероятность выхода Венгрии из НАТО
Оценена вероятность выхода Венгрии из НАТО
В Турции допустили бартерную торговлю с Россией
В Турции допустили бартерную торговлю с Россией
Подборка гифок (25 гифок) - 21.09.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 21.09.2022
Похудевший на 40 кг Александр Морозов сделал пластику в интимной зоне: «Стал на пару сантиметров счастливее»
Похудевший на 40 кг Александр Морозов сделал пластику в интимной
Волшебное число вашего дома: как номер квартиры влияет на жизнь и судьбу
Волшебное число вашего дома: как номер квартиры влияет на жизнь и
В Минобороны сообщили об уничтожении украинских военных и иностранных наемников
В Минобороны сообщили об уничтожении украинских военных и иностранных
Умерла актриса из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»
Умерла актриса из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»
Ольга Орлова призналась, кто виновник ее беременности
Ольга Орлова призналась, кто виновник ее беременности
Ольга Бузова лишилась колоссальных заработков
Ольга Бузова лишилась колоссальных заработков

Топ на сегодня

Польша готовится к открытию альтернативы "Северного потока"
Польша готовится к открытию альтернативы "Северного потока"
Владимир Машков на митинге «Своих не бросаем»: «Видеть происходящее невыносимо, но в том аду живут люди»
Владимир Машков на митинге «Своих не бросаем»: «Видеть происходящее
В Ростовской области выстроились очереди из желающих проголосовать на референдуме
В Ростовской области выстроились очереди из желающих проголосовать на
Как прошли похороны Сергея Пускепалиса
Как прошли похороны Сергея Пускепалиса
Россиян предупредили о новом способе обмана в интернете на фоне мобилизации
Россиян предупредили о новом способе обмана в интернете на фоне

Еще по теме

Инсайдер Джефф Грабб назвал планы Xbox по релизу эксклюзивов на 2023 год
Джез Корден предположил 8 эксклюзивов Xbox, которые выйдут в ближайший год
Инсайдер сообщает, что Xbox-эксклюзив Project Belfry выйдет в начале 2023 года
Инсайдер: про презентацию Xbox на E3 и планы на будущие презентации