Джиган беснуется из-за ревности к жене

Жене рэпера Джигана незнакомец присылает цветы. 34-летняя Оксана Самойлова получает роскошные букеты от незнакомца. 37-летний Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) ревнует жену. В многодетном звездном семействе возникла напряженная обстановка. Избранница рэпера стала регулярно получать подарки от тайного поклонника. Новый роскошный дом супругов уже заставлен огромными корзинами с цветами, которые присылает незнакомец. Оксана сначала подозревала, что это муж так ее балует. Но Денис заверил, что презенты не от него. Вчера бизнес-леди доставили еще несколько корзин с цветами. «Я не знаю, что происходит. Это какой-то прикол. Доставили еще кучу цветов. Я подозреваю Дениса, но он говорит, что нет. Он психует и спрашивает, кто шлет цветы. Я начинаю бояться. Расследование продолжается», — сообщила многодетная мама, показав на видео шикарные букеты.Оксана подумала, что среди роз могла затеряться записка. Она просмотрела едва ли не каждый цветок, но так ничего и не нашла. Джиган уже начал всерьез ревновать жену. Звезда соцсетей показала недовольного музыканта. «Кто цветы принес?» — спросил Денис. Самойлова ответила, что не знает, и снова заподозрила избранника. Рэпер подтвердил, что он их не покупал. Певец выглядел огорченным и озадаченным. Внезапно он достал нож и показал его на камеру. «Ситуация накаляется. Пожалуйста, прекратите присылать цветы. Тут скандалом пахнет уже!» — сквозь смех сказала Оксана. Впрочем, уговоры не помогли. Сегодня утром жене артиста доставили еще 10 корзин с розами. Блогерша была потрясена. «Только не это! Я чувствую себя так, будто меня преследуют цветами. Всё, хватит! Я уже реально боюсь!» — заявила Оксана. Джиган и Самойлова вместе более 10 лет. У супругов не было свадебного торжества. Они просто расписались в загсе в 2012 году, уже после рождения старшей дочери. Возлюбленная музыканта решила, что им всё же нужно сыграть свадьбу. Сейчас она занимается подготовкой к этому событию. Накануне Самойлова пообщалась с организатором мероприятия. Денис не составил жене компанию.